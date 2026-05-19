Иван Носков: "Муниципальная УК должна стать примером добросовестного отношения к работе"

В конце апреля в Самаре стартовала подготовка к отопительному сезону, с 20 апреля — первые гидравлические испытания сетей. С прошлого года правила подготовки жилого фонда к зиме ужесточились, и времени на раскачку больше нет, пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

В течение сезона теплоснабжающие организации заменят порядка 17 км трубопроводов, самые протяженные участки — на Николая Панова, в 14-м микрорайоне. Управляющим компаниям предстоит привести в порядок внутридомовые коммуникации, провести промывку и опрессовку и получить паспорт готовности каждого дома по всем правилам. За ходом работ на постоянной основе будут следить прокуратура города, Следственный комитет и Госжилинспекция. Они принимают участие в городских штабах по подготовке, постоянно в курсе ситуации и знают, на какие УК следует обратить особое внимание.

"В выходные проверил работу первой муниципальной УК — ООО "Самараводоканал". У нее в работе порядка 160 домов, и в марте она взяла на обслуживание дом № 232 по ул. Советской Армии. Сейчас в доме завершается капремонт, меняют "внутрянку", готовятся к отопительному сезону. Отзывы от жителей пока положительные, в том числе от старшей по дому Ларисы Рыбакиной. Муниципальная УК должна стать примером добросовестного отношения к работе — ее контролируют не только жильцы дома, но и администрация города".