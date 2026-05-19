В Самаре на тротуаре старушка погибла под колесами грузовой "Газели"

Во вторник, 19 мая, около 12:10 в Самаре на ул. Ташкентской произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель на "Газели" двигался задним ходом по тротуару. Возле дома № 97 "в" он совершил наезд на 84-летнюю женщину.

Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда "скорой". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.