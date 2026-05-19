В Самаре будут судить молодого человека за пьяное ДТП со смертельным исходом

В Самаре перед судом предстанет водитель, который, будучи нетрезвым, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 14 мая 2025 г. 19-летний житель Самары ехал за рулем собственного авто по ул. Земеца и в районе пересечения с ул. Литвинова сбил 61-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась.

По уголовному делу потерпевшим заявлен иск о возмещении морального вреда. В ходе следствия наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.