В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу

В четверг, 7 мая, в Новокуйбышевске произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мотоциклист, по данным Госавтоинспекции, двигался по ул. Садовой в направлении Самарского шоссе. В нарушение правил дорожного движения он выехал на полосу встречного движения в зоне, где обгон запрещен, и столкнулся с Lada Priora под управлением 19-летней девушки, которая двигалась в попутном направлении и поворачивала налево.
38-летний водитель мотоцикла Honda NC750X погиб на месте. Водитель автомобиля госпитализирована.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!