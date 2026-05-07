Виноваты низкие тарифы: в "Экологии" объяснили убыток в 1 млрд от мусорного регоператорства

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология" по итогам 2025 г. зафиксировала убыток в 1,03 млрд рублей. Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании, принадлежащей облправительству. Убыток в "Экологии" объяснили низкими тарифами.

Из раскрытой бухгалтерской отчетности следует, что выручка компании за прошлый год составила 5,66 млрд руб. против 1,09 млрд руб. по итогам 2024 года (функции регоператора на нее были возложены с ноября 2024 г. без проведения конкурса). Но с ростом выручки "Экология" ушла в минус — убыток 1,03 млрд руб. против прибыли в 17 млн руб. годом ранее. Также ухудшилась ситуация с кредиторской задолженностью, которая выросла с 680 млн руб. до 2,21 млрд руб. - 2,16 млрд из них приходится на долги перед поставщиками и подрядчиками.

При этом регоператор получил в 2025 г. три субсидии из областного бюджета общим объемом в 778 млн рублей. Из них 450 млн руб. ушло на погашение банковских кредитов, а остальное — на закупку спецтехники.

Отрицательный финансовый результат в отчете "Экологии" объясняется тем, что компании приходится работать не по тарифу, на который она рассчитывала.

"АО "Экология" с 24 марта 2025 г. было вынуждено применять в своей работе тариф на услуги, установленные для предыдущего регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс", на уровне ниже изначально утвержденного для "АО "Экология", что привело к росту кредиторской задолженности и образованию отрицательного сальдо денежных потоков от текущих операций", - отмечается в отчете.

Напомним, в августе 2024 г. Федеральная антимонопольная служба выдала предписание о пересмотре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, которым тогда еще был "ЭкоСтройРесурс". В частности, ведомство потребовало исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре.

В октябре 2024 г. департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области исполнил предписание, снизив тариф "ЭкоСтройРесурса" с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр. "Экология" приступила к работе в качестве нового регоператора с 1 ноября 2024 года. Приказ о тарифе компании не поменяли, то есть стоимость услуги осталась на уровне 622,07 руб. за кубометр. Антимонопольная служба сочла это нарушением и снова выдала предписание. В итоге с 24 марта по 30 июня 2025 действовал тариф в 460,54 руб., а с 1 июля по 31 октября — 486,96 рубля."Экология" пыталась оспорить это решение в арбитраже, но безуспешно.

Новый тариф планируется установить уже для "постоянного" регоператора, которого выберут на конкурсной основе.