Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства

В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работает более 10 тысяч компаний региона.

"Президентом РФ поставлена задача - увеличить долю креативной экономики в нашей стране. И мы в регионе планомерно работаем над развитием этого сектора. Сегодня вклад креативных индустрий в экономику составляет почти 4% от всего, что производит область, - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Субъекты креативных индустрий региона могут претендовать на широкий спектр инструментов - от информационной поддержки до финансирования. Создан Центр креативных индустрий, который оказывает бизнесу всю необходимую помощь и поддержку".

До 20 мая предприниматели, работающие в творческих сферах, могут подать заявку на грантовый конкурс министерства экономразвития Самарской области и получить до 750 тысяч рублей на развитие своих проектов.

В числе тех, кто уже воспользовался такой поддержкой, - творческая мастерская Rezznik. Полученный грант позволил закупить новое оборудование и нарастить объемы выпускаемых изделий.

Семейное дело Ольги и Семена Резник было создано пять лет назад. Мастерству лазерной резки и гравировки изделий обучились с нуля: закупили первый станок, начали отрисовывать макеты и создавать уникальную сувенирную продукцию.

Сегодня творческая мастерская берет заказы у крупнейших организаций региона, создает корпоративные подарки и индивидуальные сувениры. В семейном бизнесе, рассказывает Ольга, роли четко разделены. Супруг занимается творческой частью: создает модели и эскизы, руководит производством, а она отвечает за продвижение, работает с клиентами и партнерами.

Одно из новых направлений бизнеса - наборы для творчества "Стеклянная мозаика". Их можно не только приобрести в мастерской, но и найти в туристических магазинах Самары, с которыми бренд активно сотрудничает.

Развивать семейный бизнес супругам Резник помогает государственная поддержка. Первым инструментом, позволившим привлечь льготное финансирование, стал микрозаем Гарантийного фонда Самарской области. А в 2025 году предприятие стало одним из победителей грантового конкурса для креативных индустрий.

"Эта значимая поддержка позволила нам приобрести новый лазерный станок. Современное оборудование повысило нашу производительность примерно в четыре раза, станок имеет две головы и режет в разы быстрее. А большое рабочее поле станка позволило нам брать в работу заказы крупного размера", - отмечает Ольга Резник.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки. Эта работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".