Выйти из пике продаж: как развивается отрасль производства сельхозтехники

В Самарской области растет производство сельскохозяйственной техники. Она востребована как в России, так и за ее пределами. Однако развитие тенденций падения спроса и продаж создают сложную ситуацию на рынке. В чем причина? И стоит ли рассчитывать на улучшение обстановки в ближайшем будущем? Разбираемся вместе с экспертами.
Самара в плюсе
По информации регионального министерства промышленности и торговли, за 2025 год объемы производства сельхозтехники в Самарской области выросли на 25,4%. Крупнейшими представителями отрасли служат заводы "Пегас-Агро", "АМ-Техника", "Сельмаш", Челно-Вершинский машиностроительный завод, "БСГ", "Акрон Металл Ресурс", НПО "Рубин", "Волгаагромаш", "Сызраньсельмаш" и другие.
"Их продукция пользуется спросом как в нашем регионе, так и за его пределами. Технику экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Молдову, Монголию и Киргизию. За 2025 год объем отгруженной продукции всех производителей области вырос на 24,3% и составил 16,5 млрд рублей", - отметили в министерстве.
Модернизацию заводов предприятия проводят за счет собственных средств. Из областного бюджета компаниям выделяются субсидии для компенсации части затрат. Например, "Пегас-Агро" автоматизировал большую часть процессов производства самоходных опрыскивателей-разбрасывателей "Туман" и планирует полностью локализовать изготовление электрооборудования для этих машин.
"АМ-Техника", входящая в пятерку крупнейших сельхозмашиностроителей России, закупило оборудование для лазерной и плазменной резки, роботов для сварки. При этом завод усиливает штат конструкторов для поддержки проектов локализации производства и разработки новых моделей техники. К примеру, в 2025 году в серийное производство запущен посевной комплекс "Дискара".
Челновершинский машиностроительный завод делает современные доильные установки нового типа. Предприятие активно участвует в реконструкции коровников и оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской технологии обслуживания животноводческих ферм.
Пике продаж
Показатели Самарской области выгодно выделяются на фоне общероссийской картины рынка. Да, санкции и поддержка государства подстегнули производство отечественной техники. Например, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял в интервью федеральным СМИ, что доля российских машин увеличилась с 19% до более чем 60% за последние семь-восемь лет. Однако уже третий год подряд спрос и продажи падают.
По информации ассоциации "Росспецмаш", за последний год отгрузка на внутренний рынок уменьшилась на 21,1% (со 196,7 млрд рублей в 2024 году до 155,1 млрд рублей в 2025-м). И тенденция сохраняется. Продажи сельхозтехники в январе 2026 года были на 42,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года: 5,2 против 9 млрд рублей.
Аналогичная картина по экспорту. За 2025 год показатели снизились с 18 до 15,6 млрд рублей. В январе текущего года объем экспорта составил всего 900 млн рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года показатель был 1,2 млрд рублей.
Судя по статистике "Росспецмаша", спрос растет только на машины для внесения удобрений: +43,8% за 2025 год. Хотя в количественном выражении отгрузка составила лишь 384 единицы. Да и в январе продажи оказались ниже прошлогодних аж на 84,6%. Аграрии приобрели только четыре таких машины.
Отгрузка остальных видов сельхозтехники на внутренний рынок стабильно снижается. Причем в январе 2026 года падение продаж по отдельным категориям достигло 60-85%. Среди них - пресс-подборщики (-85,5%), опрыскиватели (-84,1%), зерноочистительные машины (-77,1%), косилки (-61,7%). Вот обобщенные данные по отгрузке за 2024-2026 годы:
|
Виды техники
|
2024 г.
|
2025 г.
|
Январь 2026 г.
|
шт.
|
шт.
|
шт.
|
Комбайны зерноуборочные
|
3 200
|
2 211
|
79
|
Комбайны кормоуборочные самоходные
|
209
|
173
|
-
|
Тракторы сельскохозяйственные
|
4 027
|
2 773
|
123
|
Плуги
|
2 330
|
2 283
|
66
|
Культиваторы
|
1 914
|
1 639
|
73
|
Бороны
|
3 503
|
3 002
|
107
|
Сеялки
|
3 389
|
3 224
|
76
|
Машины для внесения удобрений
|
267
|
384
|
4
|
Опрыскиватели
|
1 053
|
1 007
|
11
|
Косилки
|
2 508
|
2 022
|
72
|
Жатки
|
2 264
|
2 042
|
11
|
Пресс-подборщики
|
1 204
|
762
|
18
|
Зерноочистительные машины
|
972
|
671
|
8
Что привело к падению рынка
Эксперты отмечают, что у сложившейся ситуации несколько причин, и одна из них - монетарная.
"Заметный спад количества приобретаемой техники произошел в 2024 году при увеличении утильсбора. Это особенно повлияло на импортную технику. Приобретение ее в лизинг стало намного дороже. Поднялась и процентная ставка, что приостановило продажи уже и отечественной техники. Все, кто мог, отложили покупки, ожидая нормализации обстановки", - объяснил генеральный директор компании ООО "Агролизинг" (официальный дилер-агент Росагролизинга) Сергей Артемьев.
Вторая причина кроется в низкой маржинальности бизнеса сельхозпроизводителей. Доходы снижаются, а вот затраты на производство, напротив, растут на фоне инфляции, высокой стоимости обслуживания кредитов и т.п.
"Еще пять лет назад цена на зерно была адекватна затратам. Все начали его выращивать, в том числе и в нашей стране, что привело к перенасыщению рынка. Только в России урожай составляет около 150 млн тонн в год, тогда как на обеспечение нужно примерно 70 млн тонн. Теперь стоимость зерна низкая, и его производство себя не окупает, - констатировал генеральный директор ООО "Ротор-лизинг" (официальный дилер "Ростсельмаша") Андрей Полянин. - Влияют и погодные условия. Засуха, заморозки негативно отражаются на урожаях, что снижает доходность аграриев".
При таких условиях сложилась ситуация, когда объемы изготовления сельскохозяйственной техники опережали темпы продаж. Склады некоторых заводов оказались затоварены, в результате чего там снижают объемы производства.
"В то же время износ техники в сельском хозяйстве велик, и требуется мощное обновление парка. Поэтому, думаю, производителям и нам, дилерам, надо немного перетерпеть и помочь аграриям, которые кормят всю страну, выстоять в это непростое время. Ведь мы делаем одно дело. Наша компания держит цены 2024 года, а сервис старается успешно и оперативно реагировать на устранение поломок", - подчеркнул Андрей Полянин.
Перспективы рынка
Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации неоднозначны. Федеральные эксперты не ожидают скорого восстановления рынка и перехода в позицию роста. Однако, по словам Сергея Артемьева, уже наблюдаются некоторые сдвиги:
"В связи с понижением ставки ЦБ и, как следствие, понижением ставок финансовых инструментов аграрии заметно оживились, и количество заявок на приобретение техники заметно выросло. Учитывая, что в течение двух лет покупательская способность была низкой, сейчас вся техника востребована. Но приобретается она, как всегда, сезонно. В настоящее время востребована почвообрабатывающая и посевная техника. Однако и кормозаготовительная техника уже активно продается".
Андрей Полянин, в свою очередь, прогнозирует рост цен на зерно на фоне ситуации с поставками газа и производством удобрений:
"В Европе практически все выращивается на удобрениях. А с их производством возникают проблемы. Ведь для этого нужен газ, поставки которого ввиду санкций осложнены. Это приводит к закрытию заводов. В настоящее время энергокризис обостряется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Не будет удобрений - сократится производство зерна, и цена на него начнет расти".
Оба эксперта при этом высоко оценивают меры государственной поддержки, которые открывают перед аграриями больше возможностей для обновления парка техники. Среди них - предоставление субсидий производителям сельхозмашин на компенсацию предоставляемых скидок и льготный лизинг.
"Институт лизинга агротехники в России увеличивается ежегодно. Около 50-60% сельхозтоваропроизводителей пользуются этим финансовым инструментом. Большую долю занимает продажа через Росагролизинг. Этот финансовый инструмент предлагает льготную процентную ставку для аграриев с предоставлением различных отсрочек платежей, а по некоторым заводам - и субсидий. Так же активно стали использовать программу от ДОМ.РФ. Ну и нельзя забывать о Россельхозбанке - многие аграрии приобретают технику только через него", - отметил Сергей Артемьев.
Приоритеты и новые конкуренты
Среди перспективных направлений развития отечественной сельхозтехники специалисты называют производство тракторов сверхвысокой мощности. До введения санкций такие машины в Россию поставлялись из Канады, так как здесь их не производили.
"В прошлом году завод "Ростсельмаш" представил свою разработку - трактор мощностью 580 лошадиных сил. Он проходит испытания и показывает хорошие результаты", - рассказал Андрей Полянин.
Сергей Артемьев назвал перспективным производство техники для животноводства, которое становится все более востребованным.
"Мы популяризируем кормозаготовительную технику и технологию "Сенаж в упаковку". Для заготовки не нужны консерванты, капитальные хранилища, комбайн - необходим простой набор сельхозмашин. За один день заготавливается энергонасыщенный грубый корм (до 12 мДж в СВ). Животноводы сообщают об увеличении надоев молока и привесов мяса на 15-20 процентов".
Также в числе перспективных направлений эксперты называют разработку и производство роботизированной сельхозтехники. Однако, как отметил гендиректор "Ротор-лизинга", серьезную конкуренцию по этому направлению может оказать Китай.
Сергей Артемьев, генеральный директор ООО "Агролизинг":
- Техники отечественного производства на рынке достаточно. Мы служим эксклюзивными дилерами заводов с полным циклом производства. Например, пермский "Навигатор-НМ" изготавливает всю линейку кормозаготовительной техники. Казанский завод "Татагрохимсервис", специализирующийся на технике для защиты растений, представил в прошлом году новинку - самоходный опрыскиватель, который полностью импортозамещен - в плане как запчастей, так и программного обеспечения.
По данным минсельхоза Самарской области, с 2020-2025 годов аграрии приобрели 2066 тракторов, 1086 зерноуборочных комбайнов, 53 кормоуборочных комбайна и другой техники на сумму более 45,6 млрд рублей. Для закупки используются льготные кредиты и лизинговые схемы. Из областного бюджета предоставляются выплаты в размере до 50% стоимости техники. За пять лет общий размер субсидий составил около 1,5 млрд рублей. В текущем году предусмотрено 161,1 млн рублей.