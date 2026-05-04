16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выйти из пике продаж: как развивается отрасль производства сельхозтехники Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5% Объем господдержки АПК региона превысил 3,5 млрд рублей Российский АПК укрепляет технологическую независимость Аграрии со знанием нейросетей, виноградари и биотехнологи: кто ищет работу в АПК Самарской области

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Выйти из пике продаж: как развивается отрасль производства сельхозтехники

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области растет производство сельскохозяйственной техники. Она востребована как в России, так и за ее пределами. Однако развитие тенденций падения спроса и продаж создают сложную ситуацию на рынке. В чем причина? И стоит ли рассчитывать на улучшение обстановки в ближайшем будущем? Разбираемся вместе с экспертами.

Фото: Александра Белова

Самара в плюсе

По информации регионального министерства промышленности и торговли, за 2025 год объемы производства сельхозтехники в Самарской области выросли на 25,4%. Крупнейшими представителями отрасли служат заводы "Пегас-Агро", "АМ-Техника", "Сельмаш", Челно-Вершинский машиностроительный завод, "БСГ", "Акрон Металл Ресурс", НПО "Рубин", "Волгаагромаш", "Сызраньсельмаш" и другие. 

"Их продукция пользуется спросом как в нашем регионе, так и за его пределами. Технику экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Молдову, Монголию и Киргизию. За 2025 год объем отгруженной продукции всех производителей области вырос на 24,3% и составил 16,5 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Модернизацию заводов предприятия проводят за счет собственных средств. Из областного бюджета компаниям выделяются субсидии для компенсации части затрат. Например, "Пегас-Агро" автоматизировал большую часть процессов производства самоходных опрыскивателей-разбрасывателей "Туман" и планирует полностью локализовать изготовление электрооборудования для этих машин.

"АМ-Техника", входящая в пятерку крупнейших сельхозмашиностроителей России, закупило оборудование для лазерной и плазменной резки, роботов для сварки. При этом завод усиливает штат конструкторов для поддержки проектов локализации производства и разработки новых моделей техники. К примеру, в 2025 году в серийное производство запущен посевной комплекс "Дискара".

Челновершинский машиностроительный завод делает современные доильные установки нового типа. Предприятие активно участвует в реконструкции коровников и оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской технологии обслуживания животноводческих ферм.

По данным минсельхоза Самарской области, с 2020-2025 годов аграрии приобрели 2066 тракторов, 1086 зерноуборочных комбайнов, 53 кормоуборочных комбайна и другой техники на сумму более 45,6 млрд рублей. Для закупки используются льготные кредиты и лизинговые схемы. Из областного бюджета предоставляются выплаты в размере до 50% стоимости техники. За пять лет общий размер субсидий составил около 1,5 млрд рублей. В текущем году предусмотрено 161,1 млн рублей. 

Пике продаж

Показатели Самарской области выгодно выделяются на фоне общероссийской картины рынка. Да, санкции и поддержка государства подстегнули производство отечественной техники. Например, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял в интервью федеральным СМИ, что доля российских машин увеличилась с 19% до более чем 60% за последние семь-восемь лет. Однако уже третий год подряд спрос и продажи падают.

По информации ассоциации "Росспецмаш", за последний год отгрузка на внутренний рынок уменьшилась на 21,1% (со 196,7 млрд рублей в 2024 году до 155,1 млрд рублей в 2025-м). И тенденция сохраняется. Продажи сельхозтехники в январе 2026 года были на 42,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года: 5,2 против 9 млрд рублей.

Аналогичная картина по экспорту. За 2025 год показатели снизились с 18 до 15,6 млрд рублей. В январе текущего года объем экспорта составил всего 900 млн рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года показатель был 1,2 млрд рублей.

Судя по статистике "Росспецмаша", спрос растет только на машины для внесения удобрений: +43,8% за 2025 год. Хотя в количественном выражении отгрузка составила лишь 384 единицы. Да и в январе продажи оказались ниже прошлогодних аж на 84,6%. Аграрии приобрели только четыре таких машины.

Отгрузка остальных видов сельхозтехники на внутренний рынок стабильно снижается. Причем в январе 2026 года падение продаж по отдельным категориям достигло 60-85%. Среди них - пресс-подборщики (-85,5%), опрыскиватели (-84,1%), зерноочистительные машины (-77,1%), косилки (-61,7%). Вот обобщенные данные по отгрузке за 2024-2026 годы:

Виды техники

2024 г.

2025 г.

Январь 2026 г.

шт.

шт.

шт.

Комбайны зерноуборочные

3 200

2 211

79

Комбайны кормоуборочные самоходные

209

173

-

Тракторы сельскохозяйственные

4 027

2 773

123

Плуги

2 330

2 283

66

Культиваторы

1 914

1 639

73

Бороны

3 503

3 002

107

Сеялки

3 389

3 224

76

Машины для внесения удобрений

267

384

4

Опрыскиватели

1 053

1 007

11

Косилки

2 508

2 022

72

Жатки

2 264

2 042

11

Пресс-подборщики

1 204

762

18

Зерноочистительные машины

972

671

8

Что привело к падению рынка

Эксперты отмечают, что у сложившейся ситуации несколько причин, и одна из них - монетарная.

"Заметный спад количества приобретаемой техники произошел в 2024 году при увеличении утильсбора. Это особенно повлияло на импортную технику. Приобретение ее в лизинг стало намного дороже. Поднялась и процентная ставка, что приостановило продажи уже и отечественной техники. Все, кто мог, отложили покупки, ожидая нормализации обстановки", - объяснил генеральный директор компании ООО "Агролизинг" (официальный дилер-агент Росагролизинга) Сергей Артемьев.

Вторая причина кроется в низкой маржинальности бизнеса сельхозпроизводителей. Доходы снижаются, а вот затраты на производство, напротив, растут на фоне инфляции, высокой стоимости обслуживания кредитов и т.п.

"Еще пять лет назад цена на зерно была адекватна затратам. Все начали его выращивать, в том числе и в нашей стране, что привело к перенасыщению рынка. Только в России урожай составляет около 150 млн тонн в год, тогда как на обеспечение нужно примерно 70 млн тонн. Теперь стоимость зерна низкая, и его производство себя не окупает, - констатировал генеральный директор ООО "Ротор-лизинг" (официальный дилер "Ростсельмаша") Андрей Полянин. - Влияют и погодные условия. Засуха, заморозки негативно отражаются на урожаях, что снижает доходность аграриев".

При таких условиях сложилась ситуация, когда объемы изготовления сельскохозяйственной техники опережали темпы продаж. Склады некоторых заводов оказались затоварены, в результате чего там снижают объемы производства.

"В то же время износ техники в сельском хозяйстве велик, и требуется мощное обновление парка. Поэтому, думаю, производителям и нам, дилерам, надо немного перетерпеть и помочь аграриям, которые кормят всю страну, выстоять в это непростое время. Ведь мы делаем одно дело. Наша компания держит цены 2024 года, а сервис старается успешно и оперативно реагировать на устранение поломок", - подчеркнул Андрей Полянин.

Перспективы рынка

Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации неоднозначны. Федеральные эксперты не ожидают скорого восстановления рынка и перехода в позицию роста. Однако, по словам Сергея Артемьева, уже наблюдаются некоторые сдвиги:

"В связи с понижением ставки ЦБ и, как следствие, понижением ставок финансовых инструментов  аграрии заметно оживились, и количество заявок на приобретение техники заметно выросло. Учитывая, что в течение двух лет покупательская способность была низкой, сейчас вся техника востребована. Но приобретается она, как всегда, сезонно. В настоящее время востребована почвообрабатывающая и посевная техника. Однако и кормозаготовительная техника уже активно продается".

Фото: Александра Белова

Андрей Полянин, в свою очередь, прогнозирует рост цен на зерно на фоне ситуации с поставками газа и производством удобрений:

"В Европе практически все выращивается на удобрениях. А с их производством возникают проблемы. Ведь для этого нужен газ, поставки которого ввиду санкций осложнены. Это приводит к закрытию заводов. В настоящее время энергокризис обостряется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Не будет удобрений - сократится производство зерна, и цена на него начнет расти".

Оба эксперта при этом высоко оценивают меры государственной поддержки, которые открывают перед аграриями больше возможностей для обновления парка техники. Среди них - предоставление субсидий производителям сельхозмашин на компенсацию предоставляемых скидок и льготный лизинг.

"Институт лизинга агротехники в России увеличивается ежегодно. Около 50-60% сельхозтоваропроизводителей пользуются этим финансовым инструментом. Большую долю занимает продажа через Росагролизинг. Этот финансовый инструмент предлагает льготную процентную ставку для аграриев с предоставлением различных отсрочек платежей, а по некоторым заводам - и субсидий. Так же активно стали использовать программу от ДОМ.РФ. Ну и нельзя забывать о Россельхозбанке - многие аграрии приобретают технику только через него", - отметил Сергей Артемьев.

Приоритеты и новые конкуренты

Среди перспективных направлений развития отечественной сельхозтехники специалисты называют производство тракторов сверхвысокой мощности. До введения санкций такие машины в Россию поставлялись из Канады, так как здесь их не производили.

"В прошлом году завод "Ростсельмаш" представил свою разработку - трактор мощностью 580 лошадиных сил. Он проходит испытания и показывает хорошие результаты", - рассказал Андрей Полянин.

Сергей Артемьев назвал перспективным производство техники для животноводства, которое становится все более востребованным.

"Мы популяризируем кормозаготовительную технику и технологию "Сенаж в упаковку". Для заготовки не нужны консерванты, капитальные хранилища, комбайн - необходим простой набор сельхозмашин. За один день заготавливается энергонасыщенный грубый корм (до 12 мДж в СВ). Животноводы сообщают об увеличении надоев молока и привесов мяса на 15-20 процентов".

Также в числе перспективных направлений эксперты называют разработку и производство роботизированной сельхозтехники. Однако, как отметил гендиректор "Ротор-лизинга", серьезную конкуренцию по этому направлению может оказать Китай.

Сергей Артемьев, генеральный директор ООО "Агролизинг":

- Техники отечественного производства на рынке достаточно. Мы служим эксклюзивными дилерами заводов с полным циклом производства. Например, пермский "Навигатор-НМ" изготавливает всю линейку кормозаготовительной техники. Казанский завод "Татагрохимсервис", специализирующийся на технике для защиты растений, представил в прошлом году новинку - самоходный опрыскиватель, который полностью импортозамещен - в плане как запчастей, так и программного обеспечения. 

АПК&Пищепром №30

АПК&Пищепром №29

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31