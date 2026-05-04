Выйти из пике продаж: как развивается отрасль производства сельхозтехники

В Самарской области растет производство сельскохозяйственной техники. Она востребована как в России, так и за ее пределами. Однако развитие тенденций падения спроса и продаж создают сложную ситуацию на рынке. В чем причина? И стоит ли рассчитывать на улучшение обстановки в ближайшем будущем? Разбираемся вместе с экспертами.

Самара в плюсе

По информации регионального министерства промышленности и торговли, за 2025 год объемы производства сельхозтехники в Самарской области выросли на 25,4%. Крупнейшими представителями отрасли служат заводы "Пегас-Агро", "АМ-Техника", "Сельмаш", Челно-Вершинский машиностроительный завод, "БСГ", "Акрон Металл Ресурс", НПО "Рубин", "Волгаагромаш", "Сызраньсельмаш" и другие.

"Их продукция пользуется спросом как в нашем регионе, так и за его пределами. Технику экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Молдову, Монголию и Киргизию. За 2025 год объем отгруженной продукции всех производителей области вырос на 24,3% и составил 16,5 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Модернизацию заводов предприятия проводят за счет собственных средств. Из областного бюджета компаниям выделяются субсидии для компенсации части затрат. Например, "Пегас-Агро" автоматизировал большую часть процессов производства самоходных опрыскивателей-разбрасывателей "Туман" и планирует полностью локализовать изготовление электрооборудования для этих машин.

"АМ-Техника", входящая в пятерку крупнейших сельхозмашиностроителей России, закупило оборудование для лазерной и плазменной резки, роботов для сварки. При этом завод усиливает штат конструкторов для поддержки проектов локализации производства и разработки новых моделей техники. К примеру, в 2025 году в серийное производство запущен посевной комплекс "Дискара".

Челновершинский машиностроительный завод делает современные доильные установки нового типа. Предприятие активно участвует в реконструкции коровников и оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской технологии обслуживания животноводческих ферм.

Пике продаж

Показатели Самарской области выгодно выделяются на фоне общероссийской картины рынка. Да, санкции и поддержка государства подстегнули производство отечественной техники. Например, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял в интервью федеральным СМИ, что доля российских машин увеличилась с 19% до более чем 60% за последние семь-восемь лет. Однако уже третий год подряд спрос и продажи падают.

По информации ассоциации "Росспецмаш", за последний год отгрузка на внутренний рынок уменьшилась на 21,1% (со 196,7 млрд рублей в 2024 году до 155,1 млрд рублей в 2025-м). И тенденция сохраняется. Продажи сельхозтехники в январе 2026 года были на 42,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года: 5,2 против 9 млрд рублей.

Аналогичная картина по экспорту. За 2025 год показатели снизились с 18 до 15,6 млрд рублей. В январе текущего года объем экспорта составил всего 900 млн рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года показатель был 1,2 млрд рублей.

Судя по статистике "Росспецмаша", спрос растет только на машины для внесения удобрений: +43,8% за 2025 год. Хотя в количественном выражении отгрузка составила лишь 384 единицы. Да и в январе продажи оказались ниже прошлогодних аж на 84,6%. Аграрии приобрели только четыре таких машины.

Отгрузка остальных видов сельхозтехники на внутренний рынок стабильно снижается. Причем в январе 2026 года падение продаж по отдельным категориям достигло 60-85%. Среди них - пресс-подборщики (-85,5%), опрыскиватели (-84,1%), зерноочистительные машины (-77,1%), косилки (-61,7%). Вот обобщенные данные по отгрузке за 2024-2026 годы:

Виды техники 2024 г. 2025 г. Январь 2026 г. шт. шт. шт. Комбайны зерноуборочные 3 200 2 211 79 Комбайны кормоуборочные самоходные 209 173 - Тракторы сельскохозяйственные 4 027 2 773 123 Плуги 2 330 2 283 66 Культиваторы 1 914 1 639 73 Бороны 3 503 3 002 107 Сеялки 3 389 3 224 76 Машины для внесения удобрений 267 384 4 Опрыскиватели 1 053 1 007 11 Косилки 2 508 2 022 72 Жатки 2 264 2 042 11 Пресс-подборщики 1 204 762 18 Зерноочистительные машины 972 671 8

Что привело к падению рынка

Эксперты отмечают, что у сложившейся ситуации несколько причин, и одна из них - монетарная.

"Заметный спад количества приобретаемой техники произошел в 2024 году при увеличении утильсбора. Это особенно повлияло на импортную технику. Приобретение ее в лизинг стало намного дороже. Поднялась и процентная ставка, что приостановило продажи уже и отечественной техники. Все, кто мог, отложили покупки, ожидая нормализации обстановки", - объяснил генеральный директор компании ООО "Агролизинг" (официальный дилер-агент Росагролизинга) Сергей Артемьев.

Вторая причина кроется в низкой маржинальности бизнеса сельхозпроизводителей. Доходы снижаются, а вот затраты на производство, напротив, растут на фоне инфляции, высокой стоимости обслуживания кредитов и т.п.

"Еще пять лет назад цена на зерно была адекватна затратам. Все начали его выращивать, в том числе и в нашей стране, что привело к перенасыщению рынка. Только в России урожай составляет около 150 млн тонн в год, тогда как на обеспечение нужно примерно 70 млн тонн. Теперь стоимость зерна низкая, и его производство себя не окупает, - констатировал генеральный директор ООО "Ротор-лизинг" (официальный дилер "Ростсельмаша") Андрей Полянин. - Влияют и погодные условия. Засуха, заморозки негативно отражаются на урожаях, что снижает доходность аграриев".

При таких условиях сложилась ситуация, когда объемы изготовления сельскохозяйственной техники опережали темпы продаж. Склады некоторых заводов оказались затоварены, в результате чего там снижают объемы производства.

"В то же время износ техники в сельском хозяйстве велик, и требуется мощное обновление парка. Поэтому, думаю, производителям и нам, дилерам, надо немного перетерпеть и помочь аграриям, которые кормят всю страну, выстоять в это непростое время. Ведь мы делаем одно дело. Наша компания держит цены 2024 года, а сервис старается успешно и оперативно реагировать на устранение поломок", - подчеркнул Андрей Полянин.

Перспективы рынка

Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации неоднозначны. Федеральные эксперты не ожидают скорого восстановления рынка и перехода в позицию роста. Однако, по словам Сергея Артемьева, уже наблюдаются некоторые сдвиги:

"В связи с понижением ставки ЦБ и, как следствие, понижением ставок финансовых инструментов аграрии заметно оживились, и количество заявок на приобретение техники заметно выросло. Учитывая, что в течение двух лет покупательская способность была низкой, сейчас вся техника востребована. Но приобретается она, как всегда, сезонно. В настоящее время востребована почвообрабатывающая и посевная техника. Однако и кормозаготовительная техника уже активно продается".

Андрей Полянин, в свою очередь, прогнозирует рост цен на зерно на фоне ситуации с поставками газа и производством удобрений:

"В Европе практически все выращивается на удобрениях. А с их производством возникают проблемы. Ведь для этого нужен газ, поставки которого ввиду санкций осложнены. Это приводит к закрытию заводов. В настоящее время энергокризис обостряется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Не будет удобрений - сократится производство зерна, и цена на него начнет расти".

Оба эксперта при этом высоко оценивают меры государственной поддержки, которые открывают перед аграриями больше возможностей для обновления парка техники. Среди них - предоставление субсидий производителям сельхозмашин на компенсацию предоставляемых скидок и льготный лизинг.

"Институт лизинга агротехники в России увеличивается ежегодно. Около 50-60% сельхозтоваропроизводителей пользуются этим финансовым инструментом. Большую долю занимает продажа через Росагролизинг. Этот финансовый инструмент предлагает льготную процентную ставку для аграриев с предоставлением различных отсрочек платежей, а по некоторым заводам - и субсидий. Так же активно стали использовать программу от ДОМ.РФ. Ну и нельзя забывать о Россельхозбанке - многие аграрии приобретают технику только через него", - отметил Сергей Артемьев.

Приоритеты и новые конкуренты

Среди перспективных направлений развития отечественной сельхозтехники специалисты называют производство тракторов сверхвысокой мощности. До введения санкций такие машины в Россию поставлялись из Канады, так как здесь их не производили.

"В прошлом году завод "Ростсельмаш" представил свою разработку - трактор мощностью 580 лошадиных сил. Он проходит испытания и показывает хорошие результаты", - рассказал Андрей Полянин.

Сергей Артемьев назвал перспективным производство техники для животноводства, которое становится все более востребованным.

"Мы популяризируем кормозаготовительную технику и технологию "Сенаж в упаковку". Для заготовки не нужны консерванты, капитальные хранилища, комбайн - необходим простой набор сельхозмашин. За один день заготавливается энергонасыщенный грубый корм (до 12 мДж в СВ). Животноводы сообщают об увеличении надоев молока и привесов мяса на 15-20 процентов".

Также в числе перспективных направлений эксперты называют разработку и производство роботизированной сельхозтехники. Однако, как отметил гендиректор "Ротор-лизинга", серьезную конкуренцию по этому направлению может оказать Китай.