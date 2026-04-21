День РСХБ в Самарском ГАУ: в регионе открыто около двух тысяч вакансий в АПК

Студентам Самарского государственного аграрного университета в ходе Дня Россельхозбанка, прошедшего в вузе, рассказали о возможностях трудоустройства и цифровых профессиях будущего в агросекторе Самарской области.
По данным платформы для обучения и трудоустройства в аграрном секторе "Я в Агро", в Приволжском федеральном округе открыто более 15 тысяч вакансий в АПК, из них почти 2000 — в Самарской области. АПК быстро меняется: всё больше хозяйств работают с автоматизированной техникой, системами мониторинга и аналитикой данных. Вместе с этим растёт спрос на новые для отрасли кадры — от операторов аграрных дронов до специалистов по точному земледелию и работе с цифровыми платформами.
Специалисты банка напомнили о карьерных возможностях в Россельхозбанке для студентов экономических специальностей Самарского ГАУ, а также подробно рассказали о стажировках, программах подготовки и адаптации на региональных предприятиях АПК. Так, по данным российских hr-платформ, самыми востребованными специальностями по итогам 2025 года стали ветеринары, агрономы, зоотехники, механизаторы и сыроделы.
"Современный агропромышленный комплекс развивается как технологичная отрасль, где востребованы специалисты с инженерными и цифровыми навыками. Поэтому особенно важно, чтобы студенты аграрных вузов уже во время обучения понимали, какие возможности открываются перед ними: от работы с инновационной техникой до участия в цифровой трансформации сельского хозяйства. Наша задача — поддерживать этот профессиональный выбор и помогать молодым кадрам реализоваться в АПК", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Напомним, что цифровая платформа РСХБ "Я в Агро" дает возможность студентам аграрных вузов войти в "золотой кадровый резерв" отечественного АПК и в будущем устроиться на работу в лучшие агрокомпании страны. Также до конца апреля на платформе проходит Карьерный марафон — масштабный образовательный и профориентационный проект, который помогает студентам и выпускникам аграрных вузов со всей страны познакомиться с ведущими работодателями отрасли и сделать первые шаги к построению карьеры в агропромышленном комплексе. В прошлом году в марафоне приняли участие 40 аграрных вузов и колледжей, а также школы из разных регионов России. Общий охват проекта составил около 1 млн человек.
