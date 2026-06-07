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ДТП Происшествия

Тольяттинец устроил массовое ДТП во дворе жилого дома

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июня, в 21:00 в Центральном районе Тольятти водитель за рулем Kia Cerato спровоцировал ДТП с пятью автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, в жилой зоне 32-летний водитель Kia Cerato двигался со стороны ул. Ленина в направлении ул. Александра Кудашева. Во дворе дома № 37 по ул. Калмыцкой он не выбрал безопасную скорость и наехал на припаркованный Volkswagen Polo, в котором находился 30-летний водитель.

После этого немецкая иномарка по инерции наехала на 29-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из нее и стояла слева по ходу движения.

Корейский автомобиль продолжил движение и наехал на припаркованные автомобили (без водителей): Lada Vesta, Chevrolet Cruze и Lada Kalina. После ДТП пешеходу врачами оказана помощь, рекомендовано амбулаторное лечение. В отношении водителя Kia Cerato полицейскими собраны материалы, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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