Тольяттинец устроил массовое ДТП во дворе жилого дома

В субботу, 6 июня, в 21:00 в Центральном районе Тольятти водитель за рулем Kia Cerato спровоцировал ДТП с пятью автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, в жилой зоне 32-летний водитель Kia Cerato двигался со стороны ул. Ленина в направлении ул. Александра Кудашева. Во дворе дома № 37 по ул. Калмыцкой он не выбрал безопасную скорость и наехал на припаркованный Volkswagen Polo, в котором находился 30-летний водитель.
После этого немецкая иномарка по инерции наехала на 29-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из нее и стояла слева по ходу движения.
Корейский автомобиль продолжил движение и наехал на припаркованные автомобили (без водителей): Lada Vesta, Chevrolet Cruze и Lada Kalina. После ДТП пешеходу врачами оказана помощь, рекомендовано амбулаторное лечение. В отношении водителя Kia Cerato полицейскими собраны материалы, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!