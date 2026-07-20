Три человека получили травмы в ДТП в Нефтегорском районе

В понедельник, 20 июля, в Нефтегорском районе три человека получили травмы в ДТП, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По информации ведомства, в 15:09 на 110 км трассы М-5, подъезд к Оренбургу произошло боковое столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Daewoo Nexia. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 36 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

В результате происшествия с места аварии в Нефтегорскую больницу госпитализированы водитель и пассажиры ВАЗ-2115.