В Красноглинском районе паровозиком столкнулись несколько авто, есть пострадавшие

В субботу, 11 июля, в 7:30 в Красноглинском районе Самары произошло массовое ДТП с участием четырех машин, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 45-летний водитель SKVIO SHASSI SCANIA двигался по Красноглинскому шоссе. В районе строения № 92, со стороны Волжского шоссе в направлении ул. Ногина, он наехал на стоящий в плотном потоке Hyundai Solaris под управлением 43-летнего водителя, после чего "Солярис" наехал на впереди стоящую Lada Granta под управлением 47-летнего водителя. Далее иномарка допустила наезд на впереди стоящий Reno Logan под управлением 37-летнего водителя.

В ДТП телесные повреждения получили 44-летний пассажир Hyundai Solaris и 10 — летний пассажир Lada Granta, им назначено амбулаторное лечение.