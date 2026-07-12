В Красноглинском районе паровозиком столкнулись несколько авто, есть пострадавшие

В субботу, 11 июля, в 7:30 в Красноглинском районе Самары произошло массовое ДТП с участием четырех машин, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 45-летний водитель SKVIO SHASSI SCANIA двигался по Красноглинскому шоссе. В районе строения № 92, со стороны Волжского шоссе в направлении ул. Ногина, он наехал на стоящий в плотном потоке Hyundai Solaris под управлением 43-летнего водителя, после чего "Солярис" наехал на впереди стоящую Lada Granta под управлением 47-летнего водителя. Далее иномарка допустила наезд на впереди стоящий Reno Logan под управлением 37-летнего водителя.
В ДТП телесные повреждения получили 44-летний пассажир Hyundai Solaris и 10 — летний пассажир Lada Granta, им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!