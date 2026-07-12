Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав сызранцев, пострадавших при атаке БПЛА

В Самарской области органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Сызрань, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 12 июля из-за атаки вражеских беспилотников один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Сызрани Евгений Ирха", — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: тел. 8(846) 340-61-78.
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