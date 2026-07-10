В Самаре задержали подозреваемого в краже денег у матери погибшего военнослужащего

36‑летний местный житель подозревается в краже крупной суммы денег у матери военнослужащего, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным следствия, мужчина похитил у женщины 850 тыс. рублей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Подозреваемый — ранее не судимый безработный, его задержали сотрудники полиции Октябрьского района Самары.
В пятницу, 10 июля, суд рассмотрел ходатайство отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по Самаре, и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках