В Самаре задержали подозреваемого в краже денег у матери погибшего военнослужащего

36‑летний местный житель подозревается в краже крупной суммы денег у матери военнослужащего, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина похитил у женщины 850 тыс. рублей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Подозреваемый — ранее не судимый безработный, его задержали сотрудники полиции Октябрьского района Самары.

В пятницу, 10 июля, суд рассмотрел ходатайство отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по Самаре, и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.