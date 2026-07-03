Аферист выманил у сотрудницы клининговой компании более 400 тыс. руб. за встречу с зарубежной певицей

В Самаре следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 54-летней сотрудницы клининговой компании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказала полицейским потерпевшая, в течение месяца она переписывалась в социальных сетях с человеком, который представился руководителем одной из зарубежных певиц. Он убедил женщину, что артистка лично хочет с ней встретиться — будто бы выделила ее среди других поклонников, которые состоят в фан-клубе. Для жительницы Самары, которая живет обычной скромной жизнью, это прозвучало как настоящая сказка.

Под предлогом покрытия организационных расходов на встречу аферист выманил у нее более 400 тыс. рублей. Поскольку такой суммы у потерпевшей не было, ей пришлось брать деньги взаймы у знакомых — она отчаянно верила, что скоро мечта сбудется и после гастролей певицы в России ей все вернут организаторы. Когда же "представитель певицы" перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию за помощью.