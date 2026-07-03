Аферист выманил у сотрудницы клининговой компании более 400 тыс. руб. за встречу с зарубежной певицей

В Самаре следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 54-летней сотрудницы клининговой компании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как рассказала полицейским потерпевшая, в течение месяца она переписывалась в социальных сетях с человеком, который представился руководителем одной из зарубежных певиц. Он убедил женщину, что артистка лично хочет с ней встретиться — будто бы выделила ее среди других поклонников, которые состоят в фан-клубе. Для жительницы Самары, которая живет обычной скромной жизнью, это прозвучало как настоящая сказка.
Под предлогом покрытия организационных расходов на встречу аферист выманил у нее более 400 тыс. рублей. Поскольку такой суммы у потерпевшей не было, ей пришлось брать деньги взаймы у знакомых — она отчаянно верила, что скоро мечта сбудется и после гастролей певицы в России ей все вернут организаторы. Когда же "представитель певицы" перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию за помощью.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках