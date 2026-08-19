Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

В среду, 19 августа, президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"План структурных изменений подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно — в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов Федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки", — сказал президент.

Как отметил Владимир Путин, задача — запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства.

"Важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики", — подчеркнул глава государства.

Особое внимание Владимир Путин уделил контролю за реализацией национальных проектов. "На национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов Федерации, и очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что совместные усилия государства, бизнеса, общественных объединений в рамках национальных проектов должны быть нацелены на последовательное улучшение качества жизни людей.

"Нужно создавать возможности для каждого человека в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечивать благополучие своей семьи, детей, жить в современных, комфортных условиях, — акцентировал Владимир Путин, напомнив о действующей системе социологических оценок. — Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий".

Отметим, что в Самарском регионе реализуется 12 национальных проектов, инициированных президентом России. Все они направлены на достижение национальных целей, включая повышение качества жизни граждан и устойчивый экономический рост. В частности, ведутся работы по благоустройству 237 объектов, среди которых проекты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Чапаевске, Сызрани, Новокуйбышевске и Октябрьске. Завершены работы на 14 объектах капитального строительства, в их числе 8 школ, 4 детских сада и 2 автомобильные дороги.

С докладом по основной теме заседания Совета выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. План структурных изменений в экономике страны до 2030 года предусматривает работу по 7 взаимосвязанным направлениям, в числе которых повышение уровня технологического развития российской экономики, качества инвестиционного климата, "обеление" отдельных секторов экономики.

По словам вице-премьера, ключевое направление плана — технологический суверенитет. Активно реализуются стратегии по ИИ и беспилотным авиационным системам.

"Реализация плана структурных изменений находится в фокусе работы правительства. Реализация всех этих мер должна обеспечить, как Вы поставили задачу, выход экономики на целевую траекторию роста", — сказал Александр Новак.

С докладами на заседании также выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель исполкома движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Комментируя итоги заседания, Вячеслав Федорищев отметил: "Ключевая задача, поставленная главой государства, — на всех уровнях обеспечивать устойчивый рост капитальных вложений в экономику, в том числе в модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта".

По его словам, особое внимание на заседании Совета было уделено социальной повестке: снижению избыточной бюрократической нагрузки на учителей, врачей и работников муниципалитетов, повышению качества и доступности государственных услуг, поддержке многодетных семей, созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

Отдельно губернатор выделил решение президента о дополнительной поддержке региональных бюджетов: "По предложению "Единой России" сроки погашения бюджетных кредитов для всех регионов страны будут перенесены за 2030 год. Это позволит субъектам ежегодно сохранять в своих бюджетах порядка 100 млрд руб. в течение ближайших четырех лет и направлять их на цели развития".