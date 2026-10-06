Съезд в кювет обернулся трагедией: в Кинельском районе в ДТП погиб человек

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В понедельник, 5 октября, в 12:40 на 33‑м км трассы Богатое — Борское произошла автоавария со смертельным исходом, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»