В среду, 25 ноября, теплоход "Окский-35" ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" завершает работу на паромной переправе Самара (Октябрьский спуск) - с. Рождествено в связи с необходимостью планового ремонта.

На линию выйдет паром "СП-103" ООО "Судоходной компании "Бурлак". Также для дооборудования береговой причальной инфраструктуры на остановке "Самара (Октябрьский спуск)" под габариты судна "СП-103" 26 ноября переправа работать не будет.

С 27 ноября перевозки будут вестись по установленному расписанию движения с учетом фактических гидрометеорологических условий: отправление от с. Рождествено в 6:00, 12:30 и 16:30, от Самары (Октябрьский спуск) в 8:00, 14:00 и 18:00 по действующим тарифам.