Футбольный матч 16‑го тура Кубка России сезона 2026–2027 гг. между командами "Акрон" и "ЦСКА" пройдет 24 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало игры в 18:00 по местному времени. Чтобы болельщикам было удобно добираться до стадиона и уезжать после матча, в городе усилят работу общественного транспорта, сообщает городская мэрия.

Автобусы маршрутов № 1 и № 67 с 15:00 до 18:00, а затем после матча с 20:00 до 21:00 будут заезжать прямо на парковку стадиона.

В период с 15:00 до 21:00 "Самара Авто Газ" увеличит число рейсов на всех автобусных маршрутах в районе арены.

В течение дня Трамвайно‑троллейбусное управление будет держать под контролем движение трамваев № 5, 11, 12, 22, 24 и 25. После игры для развоза зрителей подадут дополнительный транспорт, в том числе низкопольные трамваи и автобусы — для удобства маломобильных пассажиров.

Так, трамваи № 5, 11 и 12 будут отправляться от остановки "Самара Арена" и следовать по своим маршрутам. Автобусы № 1 и № 67 поедут "в город" с площадки у "Мерседес‑центра", а в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — с остановки "Улица Дальняя". Автобусы № 34 и № 41 будут отправляться с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма‑Атинской и далее проследуют по Алма‑Атинской в центр.

Рейсы организуют с небольшим интервалом, транспорт будет уходить по мере наполнения салонов.