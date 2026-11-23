Футбольный матч 16‑го тура Кубка России сезона 2026–2027 гг. между командами "Акрон" и "ЦСКА" пройдет 24 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало игры в 18:00 по местному времени. Чтобы болельщикам было удобно добираться до стадиона и уезжать после матча, в городе усилят работу общественного транспорта, сообщает городская мэрия.
Автобусы маршрутов № 1 и № 67 с 15:00 до 18:00, а затем после матча с 20:00 до 21:00 будут заезжать прямо на парковку стадиона.
В период с 15:00 до 21:00 "Самара Авто Газ" увеличит число рейсов на всех автобусных маршрутах в районе арены.
В течение дня Трамвайно‑троллейбусное управление будет держать под контролем движение трамваев № 5, 11, 12, 22, 24 и 25. После игры для развоза зрителей подадут дополнительный транспорт, в том числе низкопольные трамваи и автобусы — для удобства маломобильных пассажиров.
Так, трамваи № 5, 11 и 12 будут отправляться от остановки "Самара Арена" и следовать по своим маршрутам. Автобусы № 1 и № 67 поедут "в город" с площадки у "Мерседес‑центра", а в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — с остановки "Улица Дальняя". Автобусы № 34 и № 41 будут отправляться с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма‑Атинской и далее проследуют по Алма‑Атинской в центр.
Рейсы организуют с небольшим интервалом, транспорт будет уходить по мере наполнения салонов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...