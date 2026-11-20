Кадровый центр "Работа России" помогает участнику специальной военной операции Геннадию Прошину из Безенчукского района получить новую профессию. Специалисты районного кадрового центра пригласили его на заседание клуба "Работа для СВОих" и помогли в организации обучения.
Геннадий Прошин получает профессию "тракторист". Обучение проходит в партнерстве с Безенчукским агротехнологическим техникумом, который расположен на территории района. Это удобно: не нужно тратить время и силы на долгие переезды, вся подготовка идет локально, с упором на практику. Программа включает теоретическую подготовку по устройству трактора, правилам эксплуатации и технике безопасности, практические занятия на учебной площадке и реальной технике, а также подготовку к сдаче экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.
Профессия тракториста сегодня востребована сразу в нескольких сферах. В сельском хозяйстве без нее не обходятся ни посевная, ни уборочная кампании, в строительстве она нужна для земляных работ, а в ЖКХ - для уборки и благоустройства территорий. Спрос на таких специалистов стабилен, а навыки, полученные на курсах, позволяют быстро выйти на рынок труда и найти работу.
"Для участника СВО возвращение к мирной жизни начинается с уверенности в завтрашнем дне. Мы стараемся дать ему эту опору: помогаем освоить востребованную профессию и найти место, где его опыт и навыки будут ценны. Когда человек видит результат, у него появляется второе дыхание", - отметил директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...