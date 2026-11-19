Больше ста школьников, студентов колледжей и их наставников с 17 по 19 ноября примут участие во Всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений.
В 2026 году охват участников составил свыше 90 тысяч процентов. Тольятти стал следующим городом после Волгограда, где ребята покажут свои проекты. В начале ноября они разрабатывали решения для железных дорог будущего и представляли их экспертам ОАО "РЖД". Финальным местом проведения конкурса станет Москва. На этот раз будут проекты в области авиации.
Финальные испытания второго очного финала для ребят пройдут 19 ноября на территории науно-технического центра "АвтоВАЗа". Раннее президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов посетил детский технопарк "Кванториум Жигулёвская долина", который стал для участников конкура основной технологической площадкой на время доработки своих проектов.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...