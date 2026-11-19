Больше ста школьников, студентов колледжей и их наставников с 17 по 19 ноября примут участие во Всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений.

В 2026 году охват участников составил свыше 90 тысяч процентов. Тольятти стал следующим городом после Волгограда, где ребята покажут свои проекты. В начале ноября они разрабатывали решения для железных дорог будущего и представляли их экспертам ОАО "РЖД". Финальным местом проведения конкурса станет Москва. На этот раз будут проекты в области авиации.

Финальные испытания второго очного финала для ребят пройдут 19 ноября на территории науно-технического центра "АвтоВАЗа". Раннее президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов посетил детский технопарк "Кванториум Жигулёвская долина", который стал для участников конкура основной технологической площадкой на время доработки своих проектов.