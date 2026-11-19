Организация платных парковок в центре Самары - лишь первый этап проекта. В перспективе его планируется внедрить и в других районах города. Об этом на тематической пресс-конференции сообщил директор МКУ "Центр организации дорожного движения" Александр Моргун.

23 ноября парковка в центре Самары станет платной: инструкция для горожан Вот и случилось. Спустя 12 лет обсуждений и споров в Самаре вводят платные парковки - пока только в центре, но уже есть планы по дальнейшему расширению зоны. Где именно их обустроят? Сколько это будет стоить? Как платить, и кому платить не нужно? Положены ли льготы жителям центра? На эти и другие вопросы участники запуска нововведения ответили на пресс-конференции 18 ноября.

По его словам, потенциал оценивается примерно в 11 тысяч мест. Однако конкретных улиц он не назвал. Ранее среди претендентов озвучивали ул. Гагарина, Победы, Мичурина и другие.

"Прежде чем распространять практику, нам необходимо оценить, как улучшится дорожное движение в центре города, а также посмотреть на экономическую составляющую", - добавил Александр Моргун.

Платные парковки в центре Самары заработают в тестовом режиме уже 23 ноября. Всего организуют более 2000 мест. Стоимость 1 часа составит 95 рублей.

Доступны абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей, а для некоторых категорий граждан, включая многодетные семьи, участников ВОВ и СВО, Героев России и СССР, - льготы.