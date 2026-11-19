Организация платных парковок в центре Самары - лишь первый этап проекта. В перспективе его планируется внедрить и в других районах города. Об этом на тематической пресс-конференции сообщил директор МКУ "Центр организации дорожного движения" Александр Моргун.
По его словам, потенциал оценивается примерно в 11 тысяч мест. Однако конкретных улиц он не назвал. Ранее среди претендентов озвучивали ул. Гагарина, Победы, Мичурина и другие.
"Прежде чем распространять практику, нам необходимо оценить, как улучшится дорожное движение в центре города, а также посмотреть на экономическую составляющую", - добавил Александр Моргун.
Платные парковки в центре Самары заработают в тестовом режиме уже 23 ноября. Всего организуют более 2000 мест. Стоимость 1 часа составит 95 рублей.
Доступны абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей, а для некоторых категорий граждан, включая многодетные семьи, участников ВОВ и СВО, Героев России и СССР, - льготы.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...