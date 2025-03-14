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"Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Платным парковкам в Самаре всё же быть. Начать власти планируют с центра города, а впоследствии — распространить проект на другие улицы города. В чем же чиновники видят пользу от платных парковок? И сколько автомобилистам придется отдавать денег? Публикуем подробности.

Фото: Александра Ламзина

Начнут с Волжского проспекта

Идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.

Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.

После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД"), а также скорректировала методику расчета платы. В четверг, 13 марта, на сессии, посвященной теме совершенствования транспортной инфраструктуры, которую провели в рамках разработки  разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, стало известно о запуске пилотного проекта.

Руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин сообщил, что уже через 2-3 месяца в городе появятся первые платные парковки. Для теста выбрали участок Волжского проспекта от ул. М. Горького до ул. Полевой. В будни час парковки будет стоить 60 рублей. Однако с 20:00 до 08:00, а также в выходные и праздники оставить машину вдоль дороги можно будет бесплатно.

"Сейчас необходимо подготовить нормативную базу. В рамках пилотного проекта планируется протестировать работу нескольких программ, обеспечивающих работу платных парковок. После того, как будет определена наиболее комфортная программа, мы идем к тому, чтобы платные парковки все-таки вводить", — заявил Сергей Маркин.

Демотивировать автомобилистов

Отдельно глава дептранса остановился на причинах введения платных парковок в Самаре:

"В первую очередь платные парковки мы будем вводить не для того, чтобы повысить собираемость нашего бюджета, а для того, чтобы разгрузить уличную дорожную сеть. Это дестимулирующая мера, направленная на отказ жителей от личного транспорта в пользу общественного. При этом отмечу, что жители домов, расположенных в районе платных парковок, смогут бесплатно оставлять свои машины там в вечернее время и в выходные. Речь идет об ограничении транспорта, который приезжает".

Во время обсуждения вопроса некоторые участники высказали свои мнения и предложения. Например, представитель компании "СМАРТС" Константин Голец заявил, что платные парковки нельзя организовывать за счет существующих парковочных мест — нужно привлекать инвестиции для строительства новых. То есть в конечно итоге платных парковок должно быть больше.
По мнению журналиста Андрея Сазонова, платные парковки особенно нужны в историческом центре города, так как они позволят разгрузить дороги и увеличить динамику курсирования общественного транспорта.

Директор института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Строев в свою очередь решил конкретизировать ожидания от введения платных парковок:

"Практика показывает, что даже с введением платных парковок значительного снижения транспортного потока в исторические центры не происходит. Такие проекты приводят к упорядочению системы. Нет хаотичной парковки, вид более благоприятный. Да, сначала платные парковки может быть будут не так загружены. Но со временем автомобилисты привыкнут, и цена будет доступной. Самара — город-миллионик. Здесь есть люди, которые смогут себе это позволить. В центре Москвы на отдельных улицах стоимость парковки достигает 600-800 рублей за час, и места всегда заняты".

Также Павел Строев Павел Строев отметил, что нужно придерживаться комплексного подхода в решении транспортных проблем Самары:

"Отдельные решения не работают. Система комплексного подхода будет связана и с обучением кадров для перевозчиков, и с созданием тех же платных парковок, расширением маршрутов, созданием комфортных пересадочных билетов или проездных билетов, созданием сети разного транспорта (наземного, железнодорожного, водного), который был бы достаточно адаптивен к чаяниям жителя".

Стратегию социально-экономического развития Самары разрабатывают при участии Финансового университета при Правительстве РФ. Сейчас процесс находится на этапе сбора предложений. Сессии проводят и по другим темам — посмотрите расписание. Также планируется провести обсуждения в каждом районе города.

Гид потребителя

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Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

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