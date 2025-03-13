Платную парковку введут на одной из улиц Самары

В Самаре планируют запустить пилотный проект по организации платных парковок. Об этом глава дептранса Сергей Маркин сообщил в четверг, 13 марта, на профильной сессии, проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города.
По его словам, для теста выбрали участок Волжского проспекта от ул. М. Горького до ул. Полевой. В будни час парковки будет стоить 60 рублей. В выходные и праздники оставить машину вдоль дороги можно будет бесплатно.
Планируется, что платные парковки появятся на Волжском проспекте через два-три месяца.
"Сейчас необходимо подготовить нормативную базу. В рамках пилотного проекта планируется протестировать работу нескольких программ, обеспечивающих работу платных парковок", — сказал Сергей Маркин.
После оценки работы пилотного проекта будет приниматься решение о распространении платных парковок на других улицах города.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.