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Транспорт Транспорт и связь

Платную парковку введут на одной из улиц Самары

САМАРА. 13 МАРАТ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируют запустить пилотный проект по организации платных парковок. Об этом глава дептранса Сергей Маркин сообщил в четверг, 13 марта, на профильной сессии, проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города.

Фото: ©РИА Новости / Евгений Одиноков

По его словам, для теста выбрали участок Волжского проспекта от ул. М. Горького до ул. Полевой. В будни час парковки будет стоить 60 рублей. В выходные и праздники оставить машину вдоль дороги можно будет бесплатно.

Планируется, что платные парковки появятся на Волжском проспекте через два-три месяца.

"Сейчас необходимо подготовить нормативную базу. В рамках пилотного проекта планируется протестировать работу нескольких программ, обеспечивающих работу платных парковок", — сказал Сергей Маркин.

После оценки работы пилотного проекта будет приниматься решение о распространении платных парковок на других улицах города.

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