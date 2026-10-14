В Автотеку добавили отчеты об истории автомобилей, прибывающих из Китая

В Автотеке, сервисе онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), появились зарубежные отчеты — с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Пока пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге. Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Китая, так и уже привезенный в Россию.
Покупателю зарубежного автомобиля с пробегом бывает сложно узнать, как его эксплуатировали до ввоза в Россию: информации часто бывает недостаточно или она недоступна. По данным агентства "Автостат", за январь — сентябрь 2026 года в Россию ввезли 334,3 тысячи автомобилей с пробегом — на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Около 25% из них привезли из Китая.
При этом получить информацию об авто из КНР самостоятельно непросто: единого открытого реестра в стране нет, а доступ к официальным сервисным записям есть только у владельцев машин. Чтобы помочь покупателям узнать больше о зарубежной истории автомобиля, Автотека расширила географию проверки: теперь в сервисе доступны отдельные отчеты с данными об эксплуатации в Китае. Проверить можно не только модели китайских брендов, но и любые другие автомобили, которые эксплуатировались на территории страны.
"В последние годы структура российского автомобильного рынка заметно меняется. Только в период с 2022 года по данным Авито Авто в Россию ввезли около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства — как локальных брендов, так и иностранных. И постепенно эти авто попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022–2023 годах, уже сменили владельца. По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных Автотеки: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран. Так мы последовательно реализуем нашу стратегию по формированию безопасного и прозрачного рынка", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.
Зарубежный отчет не включает сведения из российских реестров. Информацию о пробеге и обслуживании в России, ДТП и аварийных аукционах, юридической чистоте, использовании в такси и каршеринге, а также об отзывных кампаниях по-прежнему можно проверить в российском отчете Автотеки.
Зарубежный отчет Автотеки формируется на основе данных международных партнеров, в том числе профессиональных участников авторынка, Страхового бюро и Управления дорожного движения КНР. Если в базе есть информация по VIN, она появится в отчете. В российском отчете Автотеки при этом будет соответствующая отметка о наличии зарубежных данных.
В зарубежном отчете могут содержаться сведения:
- о ДТП и других происшествиях;
- количестве владельцев и истории пробега;
- повреждениях и ремонтах двигателя, кузова и салона;
- замене подушек безопасности;
- затоплениях и возгораниях;
- страховых выплатах, техническом обслуживании и отзывных кампаниях;
- использовании автомобиля в такси;
- угоне и розыске.
Сайт проекта для информации: https://autoteka.ru/world.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.