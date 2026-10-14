В Автотеку добавили отчеты об истории автомобилей, прибывающих из Китая

В Автотеке, сервисе онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), появились зарубежные отчеты — с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Пока пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге. Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Китая, так и уже привезенный в Россию.

Покупателю зарубежного автомобиля с пробегом бывает сложно узнать, как его эксплуатировали до ввоза в Россию: информации часто бывает недостаточно или она недоступна. По данным агентства "Автостат", за январь — сентябрь 2026 года в Россию ввезли 334,3 тысячи автомобилей с пробегом — на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Около 25% из них привезли из Китая.

При этом получить информацию об авто из КНР самостоятельно непросто: единого открытого реестра в стране нет, а доступ к официальным сервисным записям есть только у владельцев машин. Чтобы помочь покупателям узнать больше о зарубежной истории автомобиля, Автотека расширила географию проверки: теперь в сервисе доступны отдельные отчеты с данными об эксплуатации в Китае. Проверить можно не только модели китайских брендов, но и любые другие автомобили, которые эксплуатировались на территории страны.

"В последние годы структура российского автомобильного рынка заметно меняется. Только в период с 2022 года по данным Авито Авто в Россию ввезли около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства — как локальных брендов, так и иностранных. И постепенно эти авто попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022–2023 годах, уже сменили владельца. По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных Автотеки: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран. Так мы последовательно реализуем нашу стратегию по формированию безопасного и прозрачного рынка", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Зарубежный отчет не включает сведения из российских реестров. Информацию о пробеге и обслуживании в России, ДТП и аварийных аукционах, юридической чистоте, использовании в такси и каршеринге, а также об отзывных кампаниях по-прежнему можно проверить в российском отчете Автотеки.

Зарубежный отчет Автотеки формируется на основе данных международных партнеров, в том числе профессиональных участников авторынка, Страхового бюро и Управления дорожного движения КНР. Если в базе есть информация по VIN, она появится в отчете. В российском отчете Автотеки при этом будет соответствующая отметка о наличии зарубежных данных.

В зарубежном отчете могут содержаться сведения:

о ДТП и других происшествиях;

количестве владельцев и истории пробега;

повреждениях и ремонтах двигателя, кузова и салона;

замене подушек безопасности;

затоплениях и возгораниях;

страховых выплатах, техническом обслуживании и отзывных кампаниях;

использовании автомобиля в такси;

угоне и розыске.

Сайт проекта для информации: https://autoteka.ru/world.