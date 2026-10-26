Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев Самарской области расширяется

Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка. Партнерские программы Росагролизинга позволяют аграриям приобретать технику на более выгодных условиях, а сельхозмашиностроителям региона — расширять рынки сбыта своей продукции.
Увеличение доли отечественной техники, модернизация машинно-тракторного парка, внедрение "умных" технологий и повышение доступности оборудования для хозяйств способствуют решению задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Вопросы технического перевооружения АПК Самарской области обсудили на Дне клиента Росагролизинга, который прошел на площадке предприятия "АМ-Техника". В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, сельхозпредприятий, заводов и дилерских организаций.
Генеральный директор Росагролизинга Владимир Балтер объявил о запуске двух партнерских программ с самарскими производителями техники. Они предусматривают аванс от 0%, срок лизинга до семи лет и отсрочку до шести платежей по основному долгу. Такие условия позволяют аграриям заранее обновить парк к следующему сезону, сохранив оборотные средства для текущих производственных задач.
"Заводы предложили особые условия по цене и расчетам, и благодаря этому мы можем сделать предложение для хозяйств выгоднее. Мы стараемся поддерживать и аграриев Самарской области, и спрос на продукцию сельхозмашиностроителей. Производители обновляют производство, осваивают новые модели и увеличивают локализацию. Наша задача — обеспечить, чтобы в полях страны работала современная, качественная и инновационная техника", — отметил Владимир Балтер.
Сегодня с Росагролизингом сотрудничают 12 производителей и 30 поставщиков сельхозтехники Самарской области.
"Роль Росагролизинга в модернизации и обновлении машинно-тракторного парка сегодня переоценить невозможно. Это один из наиболее значимых инструментов, которым пользуются аграрии региона. Помимо поставки сельскохозяйственной техники, для Самарской области важны программы по поставке коммунальных машин для сферы обращения с ТКО, факторинг и услуги машинно-технологических компаний. Все эти направления расширяют доступ сельхозпроизводителей к необходимым ресурсам и помогают сохранять темпы обновления отрасли", —подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.
Практическую пользу доступных финансовых инструментов отмечают и сами аграрии. По словам исполнительного директора агрохозяйства Андрея Камышова, благодаря действующим программам удалось приобрести тракторы, комбайны и прицепную технику.
"Мы приобрели технику под минимальный процент и обновили парк. Важно, что многие вопросы можно решить дистанционно через личный кабинет, не посещая офис компании. Это делает приобретение техники более удобным для хозяйств", — поделился Андрей Камышов.
С Самарской областью Росагролизинг сотрудничает с 2003 года. За это время аграриям региона поставлено почти 6,2 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 416 единиц — в 2026 году по состоянию на 20 октября. Около 98% поставок приходится на отечественную технику. По общему количеству поставленных машин Самарская область входит в первую десятку регионов страны.
О значении сотрудничества с компанией и доступности государственной поддержки рассказал руководитель хозяйства "Васильевское".
"Мы работаем с Росагролизингом уже около 15 лет и успешно пользуемся этим финансовым инструментом. Для сельхозпроизводителей это адресная помощь со стороны государства. В непростых экономических условиях государство находит возможности поддерживать отрасль через Росагролизинг, и этим инструментом необходимо пользоваться", — подчеркнул он.
Модернизация регионального АПК находится на особом контроле Правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.
"Обновление машинно-тракторного парка — один из главных рычагов повышения производительности и снижения себестоимости продукции. Без современной техники сложно конкурировать и осваивать новые ниши", —акцентировал губернатор в ходе обсуждения региональных программ поддержки АПК.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.