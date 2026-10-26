Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев Самарской области расширяется

Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка. Партнерские программы Росагролизинга позволяют аграриям приобретать технику на более выгодных условиях, а сельхозмашиностроителям региона — расширять рынки сбыта своей продукции.

Увеличение доли отечественной техники, модернизация машинно-тракторного парка, внедрение "умных" технологий и повышение доступности оборудования для хозяйств способствуют решению задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Вопросы технического перевооружения АПК Самарской области обсудили на Дне клиента Росагролизинга, который прошел на площадке предприятия "АМ-Техника". В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, сельхозпредприятий, заводов и дилерских организаций.

Генеральный директор Росагролизинга Владимир Балтер объявил о запуске двух партнерских программ с самарскими производителями техники. Они предусматривают аванс от 0%, срок лизинга до семи лет и отсрочку до шести платежей по основному долгу. Такие условия позволяют аграриям заранее обновить парк к следующему сезону, сохранив оборотные средства для текущих производственных задач.

"Заводы предложили особые условия по цене и расчетам, и благодаря этому мы можем сделать предложение для хозяйств выгоднее. Мы стараемся поддерживать и аграриев Самарской области, и спрос на продукцию сельхозмашиностроителей. Производители обновляют производство, осваивают новые модели и увеличивают локализацию. Наша задача — обеспечить, чтобы в полях страны работала современная, качественная и инновационная техника", — отметил Владимир Балтер.

Сегодня с Росагролизингом сотрудничают 12 производителей и 30 поставщиков сельхозтехники Самарской области.

"Роль Росагролизинга в модернизации и обновлении машинно-тракторного парка сегодня переоценить невозможно. Это один из наиболее значимых инструментов, которым пользуются аграрии региона. Помимо поставки сельскохозяйственной техники, для Самарской области важны программы по поставке коммунальных машин для сферы обращения с ТКО, факторинг и услуги машинно-технологических компаний. Все эти направления расширяют доступ сельхозпроизводителей к необходимым ресурсам и помогают сохранять темпы обновления отрасли", —подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.

Практическую пользу доступных финансовых инструментов отмечают и сами аграрии. По словам исполнительного директора агрохозяйства Андрея Камышова, благодаря действующим программам удалось приобрести тракторы, комбайны и прицепную технику.

"Мы приобрели технику под минимальный процент и обновили парк. Важно, что многие вопросы можно решить дистанционно через личный кабинет, не посещая офис компании. Это делает приобретение техники более удобным для хозяйств", — поделился Андрей Камышов.

С Самарской областью Росагролизинг сотрудничает с 2003 года. За это время аграриям региона поставлено почти 6,2 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 416 единиц — в 2026 году по состоянию на 20 октября. Около 98% поставок приходится на отечественную технику. По общему количеству поставленных машин Самарская область входит в первую десятку регионов страны.

О значении сотрудничества с компанией и доступности государственной поддержки рассказал руководитель хозяйства "Васильевское".

"Мы работаем с Росагролизингом уже около 15 лет и успешно пользуемся этим финансовым инструментом. Для сельхозпроизводителей это адресная помощь со стороны государства. В непростых экономических условиях государство находит возможности поддерживать отрасль через Росагролизинг, и этим инструментом необходимо пользоваться", — подчеркнул он.

Модернизация регионального АПК находится на особом контроле Правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.

"Обновление машинно-тракторного парка — один из главных рычагов повышения производительности и снижения себестоимости продукции. Без современной техники сложно конкурировать и осваивать новые ниши", —акцентировал губернатор в ходе обсуждения региональных программ поддержки АПК.