Предрассветный взлом: ВСК выяснила оптимальное время "работы" угонщиков, лидер антирейтинга — бренд Exeed

По итогам 9 месяцев 2026 года в России, по статистике ВСК, выросло число угонов — на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причем треть краж в этом году пришлась на китайские авто — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самый "востребованный" у автомошенников бренд — премиальный Exeed.

По статистике Страхового Дома ВСК, которая охватывает заявленные хищения — не только классические угоны, но и невозврат лизингополучателями транспортных средств лизинговым компаниям, причем на него приходится большая часть таких заявлений, по итогам 9 месяцев 2026 года в топ-5 наиболее угоняемых марок авто вошли:

Exeed (17% угонов) Hyundai (9%) Belgee (9%) ВАЗ (LADA) (9%) Chery (7%).

На долю китайских брендов в этом году пришлось суммарно 33% угонов (вкл. популярные Haval и Geely). Еще в 24% случаев преступники крали авто премиальных марок — помимо Exeed в антирейтинг вошли Lexus (3%), BMW и Mercedes-Benz (по 2%). Также 12% случаев угонов с начала года было связано с кражей спецтехники, преимущественно экскаваторов.

В 2026 году половина угонов была зафиксирована в Москве. Также в список опасных для автовладельцев регионов вошли: Краснодарский край, Архангельская, Свердловская, Рязанская области и Республики Северного Кавказа (по 3% угонов).

Почти четверть происшествий фиксировалась в июле, еще 21% — в январе, 12% — в мае. Чаще всего угонщики совершают преступления в период с 00:00 до 06:00 (60% страховых событий).