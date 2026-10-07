Предрассветный взлом: ВСК выяснила оптимальное время "работы" угонщиков, лидер антирейтинга — бренд Exeed

По итогам 9 месяцев 2026 года в России, по статистике ВСК, выросло число угонов — на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причем треть краж в этом году пришлась на китайские авто — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самый "востребованный" у автомошенников бренд — премиальный Exeed.
По статистике Страхового Дома ВСК, которая охватывает заявленные хищения — не только классические угоны, но и невозврат лизингополучателями транспортных средств лизинговым компаниям, причем на него приходится большая часть таких заявлений, по итогам 9 месяцев 2026 года в топ-5 наиболее угоняемых марок авто вошли:
- Exeed (17% угонов)
- Hyundai (9%)
- Belgee (9%)
- ВАЗ (LADA) (9%)
- Chery (7%).
На долю китайских брендов в этом году пришлось суммарно 33% угонов (вкл. популярные Haval и Geely). Еще в 24% случаев преступники крали авто премиальных марок — помимо Exeed в антирейтинг вошли Lexus (3%), BMW и Mercedes-Benz (по 2%). Также 12% случаев угонов с начала года было связано с кражей спецтехники, преимущественно экскаваторов.
В 2026 году половина угонов была зафиксирована в Москве. Также в список опасных для автовладельцев регионов вошли: Краснодарский край, Архангельская, Свердловская, Рязанская области и Республики Северного Кавказа (по 3% угонов).
Почти четверть происшествий фиксировалась в июле, еще 21% — в январе, 12% — в мае. Чаще всего угонщики совершают преступления в период с 00:00 до 06:00 (60% страховых событий).
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.