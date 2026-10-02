"Ростелеком" подключил более 700 пунктов выпуска транспорта к сервису дистанционных медосмотров "Пуск"

"Ростелеком" завершил подключение пунктов технического контроля транспорта компании к сервису дистанционных медицинских осмотров "Пуск", разработанному компанией "РТК-МедОператор" (входит в кластер "Ростелеком Здоровье"). Теперь более 5,3 тыс. водителей всех категорий проходят предрейсовые и предсменные медосмотры удаленно через специальные терминалы, которые автоматически передают данные о состоянии здоровья сотрудников. С начала масштабного запуска проекта в 700 пунктах через сервис "Пуск" прошло свыше 250 тыс. осмотров.
Сервис "Пуск" объединяет работодателей, аккредитованные медицинские организации и сотрудников в единую цифровую систему, обеспечивая полное соответствие требованиям действующего законодательства РФ. Проверка состояния водителя перед рейсом или сотрудника перед сменой занимает в среднем две минуты и возможна в любом месте, где оборудован телемедицинский пункт. Решение избавляет сотрудников предприятий от очередей в медицинские кабинеты, исключает бумажный документооборот, а также влияние человеческого фактора на результат осмотра.
Обязательный медосмотр предусматривает измерение давления, пульса, температуры и концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Специализированный программно-аппаратный комплекс автоматически идентифицирует работника и передает данные осмотра в сервис "Пуск", после чего врач удаленно принимает решение о допуске к рейсу или смене. Вся процедура сопровождается видеофиксацией — результаты хранятся в цифровом виде, что дает возможность анализировать состояние здоровья водителей и выявлять группы риска, а также исключает возможность фальсификации. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю.
Ключевая технологическая особенность платформы "Пуск" — мультивендорность, сервис интегрирован с ведущими поставщиками медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение для проведения медосмотров. Работодатель сам выбирает удобный способ подключения: если на предприятии уже установлено специализированное оборудование, "РТК-МедОператор" подключит его к системе и быстро запустит дистанционные осмотры. Если необходимого оборудования у компании нет, "РТК-МедОператор" предоставит его в аренду, что позволит избежать крупных расходов на закупку. В обоих случаях заказчик не привязан к одному производителю и получает единый стандарт проведения осмотров и централизованный контроль результатов независимо от количества и расположения пунктов выпуска. Сервис легко масштабируется на предприятия любого размера.
Дмитрий Зима, генеральный директор "РТК-МедОператор":
"Ростелеком" разрабатывает передовые цифровые решения и сам применяет их на практике: наши водители проходят медосмотры с помощью сервиса, который мы предлагаем рынку. Дистанционный формат позволяет оптимизировать расходы на содержание медицинского персонала и усилить контроль благодаря видеофиксации всего процесса. Кроме того, система снижает потери рабочего времени за счет ускорения проведения медосмотра по сравнению с очным форматом и повышает безопасность на предприятии. К нашему решению уже подключился ряд промышленных предприятий, включая производственные площадки Московской печатной фабрики Гознака, и мы видим растущий интерес со стороны других компаний".
Вся информация о проведенных осмотрах передается в защищенную облачную платформу "Ростелекома", при этом данные автоматически попадают в единый реестр медосмотров, оператором которого выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). Такой подход позволяет отслеживать актуальность данных о поверке оборудования и снижает риски злоупотреблений со стороны недобросовестных медцентров и перевозчиков. Соответствующее соглашение между НИИАТ и "РТК-МедОператор" было подписано в 2025 году.
Дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры с использованием сервиса "РТК-МедОператор" соответствуют требованиям постановления Правительства РФ № 866 от 30.05.2023 г. Сервис "Пуск" включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.