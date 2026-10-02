"Ростелеком" подключил более 700 пунктов выпуска транспорта к сервису дистанционных медосмотров "Пуск"

"Ростелеком" завершил подключение пунктов технического контроля транспорта компании к сервису дистанционных медицинских осмотров "Пуск", разработанному компанией "РТК-МедОператор" (входит в кластер "Ростелеком Здоровье"). Теперь более 5,3 тыс. водителей всех категорий проходят предрейсовые и предсменные медосмотры удаленно через специальные терминалы, которые автоматически передают данные о состоянии здоровья сотрудников. С начала масштабного запуска проекта в 700 пунктах через сервис "Пуск" прошло свыше 250 тыс. осмотров.

Сервис "Пуск" объединяет работодателей, аккредитованные медицинские организации и сотрудников в единую цифровую систему, обеспечивая полное соответствие требованиям действующего законодательства РФ. Проверка состояния водителя перед рейсом или сотрудника перед сменой занимает в среднем две минуты и возможна в любом месте, где оборудован телемедицинский пункт. Решение избавляет сотрудников предприятий от очередей в медицинские кабинеты, исключает бумажный документооборот, а также влияние человеческого фактора на результат осмотра.

Обязательный медосмотр предусматривает измерение давления, пульса, температуры и концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Специализированный программно-аппаратный комплекс автоматически идентифицирует работника и передает данные осмотра в сервис "Пуск", после чего врач удаленно принимает решение о допуске к рейсу или смене. Вся процедура сопровождается видеофиксацией — результаты хранятся в цифровом виде, что дает возможность анализировать состояние здоровья водителей и выявлять группы риска, а также исключает возможность фальсификации. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю.

Ключевая технологическая особенность платформы "Пуск" — мультивендорность, сервис интегрирован с ведущими поставщиками медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение для проведения медосмотров. Работодатель сам выбирает удобный способ подключения: если на предприятии уже установлено специализированное оборудование, "РТК-МедОператор" подключит его к системе и быстро запустит дистанционные осмотры. Если необходимого оборудования у компании нет, "РТК-МедОператор" предоставит его в аренду, что позволит избежать крупных расходов на закупку. В обоих случаях заказчик не привязан к одному производителю и получает единый стандарт проведения осмотров и централизованный контроль результатов независимо от количества и расположения пунктов выпуска. Сервис легко масштабируется на предприятия любого размера.

Дмитрий Зима, генеральный директор "РТК-МедОператор":

"Ростелеком" разрабатывает передовые цифровые решения и сам применяет их на практике: наши водители проходят медосмотры с помощью сервиса, который мы предлагаем рынку. Дистанционный формат позволяет оптимизировать расходы на содержание медицинского персонала и усилить контроль благодаря видеофиксации всего процесса. Кроме того, система снижает потери рабочего времени за счет ускорения проведения медосмотра по сравнению с очным форматом и повышает безопасность на предприятии. К нашему решению уже подключился ряд промышленных предприятий, включая производственные площадки Московской печатной фабрики Гознака, и мы видим растущий интерес со стороны других компаний".

Вся информация о проведенных осмотрах передается в защищенную облачную платформу "Ростелекома", при этом данные автоматически попадают в единый реестр медосмотров, оператором которого выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). Такой подход позволяет отслеживать актуальность данных о поверке оборудования и снижает риски злоупотреблений со стороны недобросовестных медцентров и перевозчиков. Соответствующее соглашение между НИИАТ и "РТК-МедОператор" было подписано в 2025 году.

Дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры с использованием сервиса "РТК-МедОператор" соответствуют требованиям постановления Правительства РФ № 866 от 30.05.2023 г. Сервис "Пуск" включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.