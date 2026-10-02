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ЖКХ и благоустройство Общество

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" создаёт комфортную инфраструктуру в сёлах Самарской области

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Программа фактически даёт вторую жизнь деревне" — так глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн описывает перемены, которые принесла программа "Комплексное развитие сельских территорий". Новые дороги, детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи — создают комфортную инфраструктуру в сёлах Самарской области.

Благодаря программе в селе Воскресенка Волжского района отремонтировали три дороги, построили современную детскую площадку и благоустроили парк Победы. Новый облик получила улица Молодёжная — на участке от одноимённого сквера до улицы Котельной. Для жителей это не просто обновлённая дорога, а важная транспортная артерия, ведущая к социальным объектам.

Рядом со спортивной площадкой на Молодёжной, 1а появился большой детский игровой комплекс, отвечающий современным требованиям безопасности. На его создание направили почти 4,5 млн рублей. Как отмечают в поселении, результат оправдал вложения: новому пространству рады и дети, и взрослые. Асфальтовое покрытие также получили часть улицы Дорожной в посёлке Журавли и улица Воскресенская в селе Воскресенка.

"Тема ремонта дорог для нас очень животрепещущая. На территории поселения расположены садово-дачные товарищества, детские лагеря отдыха, турбазы и социальные объекты. К ним важно обеспечить не просто доступность, а дороги с качественным покрытием. Они появляются у нас в том числе с помощью госпрограммы КРСТ, которая фактически даёт вторую жизнь деревне", — рассказала глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн.

Большие перемены произошли и в посёлке Верхняя Подстепновка. Здесь на средства программы обустроили две детские и одну спортивную площадки. Новые пространства появились на улице Одесской, 2б, 2в, а также на улице Ленинской. На двух участках площадки пришлось создавать практически с нуля: раньше на их месте находились заросшие пустыри. Территории расчистили, завезли грунт, подготовили прочное основание и уложили резиновое покрытие толщиной 30 миллиметров. Именно такое основание обеспечивает безопасность, хорошую амортизацию и долговечность игровых зон.

"Жители очень просили построить здесь детскую площадку. Работы были сложными, но объект сделан на совесть и долго прослужит сельчанам", — подчеркнул сотрудник администрации посёлка Верхняя Подстепновка Андрей Горский.

Новые возможности для активного отдыха появились и в посёлке Курумоч. На набережной реки Курумка и на проспекте Ленина обустроили универсальные спортивные площадки, одна из которых оснащена тренажёрами. Теперь у жителей стало больше мест для тренировок, командных игр и проведения соревнований.

В селе Старое Максимкино Кошкинского района с населением 679 человек по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" приведены в порядок пешеходные коммуникации. "Речь идёт о пешеходной дорожке вдоль улицы Центральная — самой протяжённой в нашем селе и наиболее значимой: она ведёт к школе, магазинам, фельдшерско-акушерскому пункту, сельской администрации. По сути, Центральная — это деревенская артерия, а вот заасфальтированного пути для пешеходов вдоль неё долгие годы не было", — рассказывает глава сельского поселения Старое Максимкино Евгения Апанасова.

В 2024 году сельская администрация на свои средства уложила асфальт на участке всего в 100 метров. И только с вхождением в программу КРСТ в 2026 году с выделением на работы 1,5 млн рублей маршрут для пешеходов удалось сделать цивилизованным и удобным, что особенно важно в сезон дождей или осенне-весенней распутицы.

В деревне Белоозёрной того же муниципалитета на средства КРСТ, при софинансировании Минсельхоза Самарской области, администрации Кошкинского района и спонсорской помощи сельхозпредприятия "ПСК им. Фрунзе" выполнено благоустройство аллеи Памяти на территории Дома культуры. Теперь здесь уютный зелёный сквер: обустроенная пешеходная зона из брусчатки, декоративные скамейки, урны и современные уличные светильники. Следующий шаг — озеленение. "Уже в это воскресенье, 4 октября, состоится церемония освящения отреставрированной часовни, которая появилась на месте, где, по словам старожилов, когда-то стояла небольшая сельская церквушка, после чего вокруг неё будут высажены три четырёхгодовалых голубых ели", — рассказал глава сельского поселения Четыровка Алексей Чумаков.

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