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Умным кольцом Сбер теперь можно оплачивать покупки с помощью Вжух

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Умное кольцо Сбер получило важное обновление — функцию бесконтактной оплаты. Это стало возможным благодаря интеграции с технологией Вжух. Теперь пользователи могут с помощью кольца не только восстанавливать ресурс и поддерживать баланс между активностью и отдыхом, но также и использовать его как платёжный инструмент без необходимости носить с собой банковскую карту или смартфон. Например, владелец кольца может налегке отправиться на пробежку, а потом купить воду или кофе. Оплата умным кольцом доступна по всей России — везде, где установлены биометрические терминалы Сбера или терминалы банков-партнёров с поддержкой технологии Вжух.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Вжух — это технология бесконтактной оплаты от Сбера, позволяющая владельцам iPhone и Android оплачивать покупки смартфоном без пластиковой карты, NFC-чипа или стикера, используя терминалы с поддержкой Bluetooth. В том числе с помощью Вжух можно оплачивать покупки без интернета. У технологии высокий уровень безопасности: для передачи данных используется быстрый и надёжный протокол Bluetooth Low Energy, а специальные механизмы шифрования защищают данные от подделки и перехвата.

Для активации функции оплаты нужно привязать любой счёт Сбера к приложению умного кольца. После этого пользователю необязательно носить с собой телефон. Когда на терминале отображается сумма покупки, пользователь подтверждает оплату жестом: когда рука находится параллельно полу, надо дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу.

Умное кольцо Сбер — первое умное кольцо российской разработки, которое отслеживает показатели организма и становится незаменимым помощником в контроле физической активности и восстановлении. Встроенная нейросеть ГигаЧат анализирует собранные кольцом данные и формирует индивидуальные тренды организма, даёт персональные рекомендации и отвечает на вопросы, связанные со здоровьем.

ИИ опирается на глубокие знания в различных экспертных областях. Получив в приложении сигнал об изменениях показателей, владельцы умного кольца Сбер благодаря интеграции с сервисом СберЗдоровье смогут выбрать подходящего врача и оперативно пройти диагностику.

Кольцо Сбер стало также первым в России умным кольцом для отслеживания показателей организма с возможностью бесконтактной оплаты. Устройство продаётся в официальном интернет-магазине SberDevices, магазинах партнёров, а также в отделениях Sber Private Banking и СберПервого. Рекомендованная розничная цена — 24 990 рублей.

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