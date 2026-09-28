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Алексей Мезенцев (ОТП Банк) рассказал, как подготовить данные для эффективной работы с ИИ

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Мезенцев, руководитель AI Lab ОТП Банка, выступил на Бизнес Форс Форуме с докладом о рисках для организаций при работе с искусственным интеллектом. Он рассказал, как использовать нейросети в рабочих задачах и контролировать риски, связанные с утечками корпоративных данных.

По словам Мезенцева, при работе с ИИ сотрудник передаёт модели материалы, необходимые для выполнения задачи. Если используется внешняя модель, данные организации могут выйти за пределы корпоративного контура. Поэтому важно заранее определить, какие данные нужны для задачи и в каком виде их можно передавать.

"Контекст для ИИ должен состоять из данных, которые необходимы для конкретной задачи и разрешены для обработки. Если есть сомнение в очистке данных или возможности их передачи, то лучше провести дополнительные консультации внутри организации до решения задачи", — отметил Алексей Мезенцев.

В качестве примера Мезенцев привёл анализ обращений клиентов одной компании. Данные из контакт-центра, чатов, CRM и почты сначала собираются внутри организации, после чего из них оставляют необходимые поля, очищают персональные и закрытые данные и проводят проверку ИБ. Во внешнюю LLM передаётся только обезличенные данные для аналитики.

Мезенцев также отметил важность актуальности: "Мы наблюдаем, что передача данных внутри в едином формате, понятном как для людей, так и для больших языковых моделей, значительно ускоряет работу команд. Фактически мы перестали обмениваться внутри подразделения презентациями и таблицами, а перешли на единый с нейросетями формат md файлов, которые регулярно актуализируем".

По словам Мезенцева, такой подход позволяет перейти от отдельных экспериментов с ИИ к его системному использованию в бизнес-процессах. В качестве примера он привёл работу с Codex при найме специалиста в команду: обработка 40 резюме с едиными критериями и общим контекстом позволила сократить затраты времени на 60–70% и вывести лучшего кандидата, в 2 раза сократив плановый срок закрытия позиции в банке.

Гид потребителя

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