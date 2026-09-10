Новый мурал в жанре оптического искусства от ОТП Банка появился в "Севкабель Порту"

На фасаде здания в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге появился новый мурал в жанре оптического искусства — совместная работа художника-муралиста Дениса Dendy и ОТП Банка.

В основе композиции — оптическая иллюзия, совмещающая архитектурные особенности здания с образом кубика Рубика — фигурой, которая также ассоциируется с брендом ОТП и стала отправной точкой для художника: бесконечные комбинации кубика символизируют многогранность, гибкость и поиск решения. В сюжете мурала этот образ становится частью истории о выходе за привычные рамки.

Идея раскрывается через трансформацию форм и пространства: прямые линии фасада постепенно меняют направление, перетекая в плавные, гибкие формы и создавая ощущение движения. Реальная архитектура здания продолжается в росписи и словно приходит в движение — между линиями появляется светло-голубое пространство, усиливающее эффект глубины, а изображение органично соединяется с существующей структурой здания.

Так работа вписывается в городскую среду "Севкабель Порта" и становится ее частью — точкой, где архитектура, искусство и городской контекст вступают в диалог. Проект ОТП Банка позволяет взглянуть на архитектуру города под другим углом, чтобы увидеть привычное по-новому.