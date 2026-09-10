16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новый мурал в жанре оптического искусства от ОТП Банка появился в "Севкабель Порту" Сбер разработал новую reasoning-нейросеть с режимом рассуждений Сбер соберет бизнес и разработчиков на конференциию ГигаКонф 2026 Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года Дмитрий Маркосьянц (ОТП Банк) представил ИИ-агента для анализа и улучшения рабочих процессов

Банки Финансы

Новый мурал в жанре оптического искусства от ОТП Банка появился в "Севкабель Порту"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На фасаде здания в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге появился новый мурал в жанре оптического искусства — совместная работа художника-муралиста Дениса Dendy и ОТП Банка.

В основе композиции — оптическая иллюзия, совмещающая архитектурные особенности здания с образом кубика Рубика — фигурой, которая также ассоциируется с брендом ОТП и стала отправной точкой для художника: бесконечные комбинации кубика символизируют многогранность, гибкость и поиск решения. В сюжете мурала этот образ становится частью истории о выходе за привычные рамки.

Идея раскрывается через трансформацию форм и пространства: прямые линии фасада постепенно меняют направление, перетекая в плавные, гибкие формы и создавая ощущение движения. Реальная архитектура здания продолжается в росписи и словно приходит в движение — между линиями появляется светло-голубое пространство, усиливающее эффект глубины, а изображение органично соединяется с существующей структурой здания.

Так работа вписывается в городскую среду "Севкабель Порта" и становится ее частью — точкой, где архитектура, искусство и городской контекст вступают в диалог. Проект ОТП Банка позволяет взглянуть на архитектуру города под другим углом, чтобы увидеть привычное по-новому. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4