Новый мурал в жанре оптического искусства от ОТП Банка появился в "Севкабель Порту"

На фасаде здания в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге появился новый мурал в жанре оптического искусства — совместная работа художника-муралиста Дениса Dendy и ОТП Банка.
В основе композиции — оптическая иллюзия, совмещающая архитектурные особенности здания с образом кубика Рубика — фигурой, которая также ассоциируется с брендом ОТП и стала отправной точкой для художника: бесконечные комбинации кубика символизируют многогранность, гибкость и поиск решения. В сюжете мурала этот образ становится частью истории о выходе за привычные рамки.
Идея раскрывается через трансформацию форм и пространства: прямые линии фасада постепенно меняют направление, перетекая в плавные, гибкие формы и создавая ощущение движения. Реальная архитектура здания продолжается в росписи и словно приходит в движение — между линиями появляется светло-голубое пространство, усиливающее эффект глубины, а изображение органично соединяется с существующей структурой здания.
Так работа вписывается в городскую среду "Севкабель Порта" и становится ее частью — точкой, где архитектура, искусство и городской контекст вступают в диалог. Проект ОТП Банка позволяет взглянуть на архитектуру города под другим углом, чтобы увидеть привычное по-новому.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.