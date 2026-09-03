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Крупные российские банки готовятся к запуску торговли криптовалютой

ВЛАДИВОСТОК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О планах получить необходимые лицензии заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ИС "Вести" член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Госдума приняла закон о криптовалюте 21 июля 2026 года, Совет Федерации одобрил его 24 июля, а 4 августа 2026 года президент подписал документ. Закон № 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах" вводится в действие поэтапно: с 1 сентября 2026 года вступают в силу базовые нормы, и Банк России начинает формировать реестры участников рынка и выдавать разрешения.

Среди участников рынка, заявивших о готовности работать с криптовалютой после вступления закона в силу, — ВТБ. По словам Сергейчука, банк готовится к запуску торговли криптовалютами на российском рынке, а клиенты уже ожидают появления такой возможности.

Спикер также обратил внимание на роль цифровизации и искусственного интеллекта в развитии Дальнего Востока. "Более того, отдельные регионы Дальнего Востока по-прежнему энергопрофицитны, и развитие инфраструктуры, дата-центров в тех или иных регионах востребовано и пользуется повышенным спросом со стороны новых отраслей, которые задействуют крупные вычислительные мощности и требуется много энергетики", — сказал он.

Гид потребителя

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