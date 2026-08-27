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Сбер запустит "Карту штрафов" для профилактики ДТП

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2ГИС и Сбер помогут российским водителям стать внимательнее на дорогах, предупредив о местах, где они раньше получали штрафы за нарушения. Не имеющая аналогов на рынке функция уже этой осенью появится в геосервисе 2ГИС, аудитория которого превышает 80 млн активных пользователей в месяц. Технология, в основе которой данные 2ГИС о камерах на дорогах и данные Сбера об оплате штрафов, поможет автомобилистам не повторять ошибок, что повысит безопасность дорожного движения.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Чтобы увидеть свою персональную "Карту штрафов" в 2ГИС, достаточно будет авторизоваться в геосервисе по Сбер ID и включить навигатор. На карте отобразятся нарушения, зафиксированные разными типами камер, которые контролируют скорость, соблюдение разметки, наезд на выделенные полосы общественного транспорта, несоблюдение правил остановки и проезда перекрёстков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации о штрафах, оплаченных через сервисы Сбера за последний год. Это самая большая база данных на рынке, ведь 50 млн клиентов банка водят автомобиль. Сервисы не обмениваются информацией о размере штрафа или условиях его оплаты, а доступ к данным каждого пользователя есть только у него самого.

Максим Берёзкин, директор по продукту 2ГИС:

"Мы хотим, чтобы навигатор 2ГИС был не просто инструментом для построения маршрута, а помощником в дороге, который знает историю поездок водителя и помогает ездить аккуратнее. Ранее мы начали выделять на карте камеры, под которыми водитель уже превышал скорость, а теперь представляем технологию, которая покажет и места, где он получал штрафы. Это персональный опыт: видя такие точки на карте и в навигации, водитель сможет заранее сбросить скорость или быть внимательнее и не повторять прошлых ошибок".

Наталья Русова, директор дивизиона "Авто" Сбербанка:

"Мы часто думаем о штрафах как о досадной трате денег. Однако за каждым постановлением и отметкой на карте — реальная ситуация, на которую в следующий раз стоит обратить больше внимания. Новая опция помогает автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулём и увереннее чувствовать себя на дорогах".

Оплачивать штрафы удобно в разделе "Авто" СберБанк Онлайн. Стоит лишь добавить автомобиль в раздел, и информация о начислениях будет отображаться в приложении автоматически, а после оплаты появится на "Карте штрафов". В будущем оплатить штраф можно будет прямо в 2ГИС по SberPay.

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