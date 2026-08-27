В Самаре строится временный стадион для пляжного волейбола

Со 2 по 7 сентября Самара станет местом проведения турнира по пляжному волейболу Спартакиады народов России. Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2028 года. Спартакиада народов России проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Спорт России".

Участниками соревнований по пляжному волейболу в Самаре станут 14 женских и 18 мужских команд по два человека в каждой — лучшие по рейтингу Всероссийской федерации волейбола. Предварительные стадии будут сыграны с 3 по 5 сентября, а в воскресенье, 6 сентября, состоятся игра за бронзу и финал.

Центральный корт, на котором пройдут решающие матчи, расположится на временном стадионе для пляжного волейбола, который возводится сейчас на Первомайском спуске набережной Волги в Самаре. У стадиона будут три трибуны общей вместимостью более 800 зрителей, также здесь расположатся подсобные помещения, раздевалки, комнаты волонтеров, пресс-центр. Рядом будут организованы несколько открытых кортов. За всеми матчами болельщики смогут наблюдать бесплатно.

" Первые игры начинаются уже через несколько дней. Надеюсь, мы проведем соревнования на очень высоком уровне, — отмечает депутат Самарской Губернской Думы, председатель президиума Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер. — В Самаре лучшая в России набережная — красивая, благоустроенная, где можно и погулять, и позагорать, и заняться спортом. У нас много кортов для пляжного волейбола — они находятся на Первомайском и Красноармейском спусках. Эти площадки востребованы и загружены с утра и до позднего вечера. Здорово, что жители Самары не просто отдыхают на пляже, а занимаются спортом и продвигают здоровый образ жизни. Выполняется поручение Президента Владимира Путина — довести число жителей, занимающихся спортом, до 70%. Пляжный футбол, теннис, волейбол, регби на нашей набережной — это наша изюминка и наше достояние".

Соревнования по пляжному волейболу станут третьим турниром из тех, что принимает Самарская область в рамках Спартакиады народов России. Всего в программу Спартакиады народов России входят 43 олимпийских вида спорта и самбо. Разыгрываются 362 комплекта наград. Участниками станут около 12 тысяч спортсменов.

"Спартакиада сильнейших спортсменов — это главный старт сезона. Он проводится по поручению Президента и организуется Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной дирекцией спортмероприятий. Нам очень приятно, что в числе семи регионов, которые принимают соревнования Спартакиады, находится и наша Самарская область. Два соревнования уже успешно завершены — это мужской и женский гандбол и парусный спорт в Тольятти. Теперь мы встречаем пляжный волейбол в Самаре", — прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Полное расписание, аккредитационные формы и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады.