Диана Шнайдер проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне

Уроженка Жигулевска, 18-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле, занимающей третье место в мировом рейтинге, в полуфинале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Матч закончился со счетом 5:7, 4:6, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Пегула три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Шнайдер сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, сумев реализовать при этом три брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира в Вашингтоне Джессика Пегула сыграет с победительницей в матче между 13-й ракеткой мира Наоми Осакой (Япония) и Александрой Эалой (Филиппины), занимающей 28-е место в рейтинге WTA.