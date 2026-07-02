16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Марина Комина и Кирилл Миллер - призеры чемпионата России по велоспорту-шоссе Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью Гандбольную "Ладу" пополнила Анна Локян Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона Спортсмен из Тольятти выиграл первенство Европы по прыжкам в воду

Олимпийские Спорт

Марина Комина и Кирилл Миллер - призеры чемпионата России по велоспорту-шоссе

КАЗАНЬ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В городе Иннополис проходит чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе.

Первой дисциплиной стали индивидуальные гонки на время. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Женщины, 26,6 км:

"Золото" — Екатерина Гуренкова (Орловская область) — 36:02
"Серебро" — Тамара Дронова (Москва) — 36:11
"Бронза" —  Марина Комина (Самарская область) — 36:29

Мужчины, 36 км:

"Золото" — Петр Рикунов (Орловская область) — 42:37
"Серебро" — Кирилл Миллер (Самарская область) — 42:45
"Бронза" — Савва Новиков (Москва) — 43:14

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2