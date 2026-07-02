Марина Комина и Кирилл Миллер - призеры чемпионата России по велоспорту-шоссе

В городе Иннополис проходит чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе.

Первой дисциплиной стали индивидуальные гонки на время. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Женщины, 26,6 км:

"Золото" — Екатерина Гуренкова (Орловская область) — 36:02

"Серебро" — Тамара Дронова (Москва) — 36:11

"Бронза" — Марина Комина (Самарская область) — 36:29

Мужчины, 36 км:

"Золото" — Петр Рикунов (Орловская область) — 42:37

"Серебро" — Кирилл Миллер (Самарская область) — 42:45

"Бронза" — Савва Новиков (Москва) — 43:14