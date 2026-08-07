Диана Шнайдер одержала две победы на турнире в Торонто

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер выиграла свои матчи в одиночном и парном разрядах турнира категории WTA-1000 в Торонто, сообщает championat.com.
В третьем круге одиночных соревнований она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3 и вышла в 1/8 финала.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В ее рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Калинской четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.
Следующей соперницей Дианы Шнайдер в Торонто станет Джессика Пегула (США).
В первом круге парного разряда тандем Дианы Шнайдер с бельгийкой Элисе Мертенс оказался сильнее канадской пары в составе Бьянки Фернандес и Лейлы Фернандес — 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы обошлись без эйсов, допустили четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных.
В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с парой Цзян Синьюй (Китай)/Фансянь У (Китайский Тайбэй).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!