Диана Шнайдер одержала две победы на турнире в Торонто

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер выиграла свои матчи в одиночном и парном разрядах турнира категории WTA-1000 в Торонто, сообщает championat.com.

В третьем круге одиночных соревнований она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3 и вышла в 1/8 финала.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В ее рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Калинской четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.

Следующей соперницей Дианы Шнайдер в Торонто станет Джессика Пегула (США).

В первом круге парного разряда тандем Дианы Шнайдер с бельгийкой Элисе Мертенс оказался сильнее канадской пары в составе Бьянки Фернандес и Лейлы Фернандес — 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы обошлись без эйсов, допустили четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с парой Цзян Синьюй (Китай)/Фансянь У (Китайский Тайбэй).