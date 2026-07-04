Лыжники из Самарской области успешно выступили на соревнованиях по лыжероллерам

В Кургане при поддержке Федерации лыжных гонок России состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам в дисциплине "лыжероллеры".
Участниками стали 150 спортсменов из 11 регионов страны. В программе соревнований была спринтерская и эстафетная гонка в двух возрастных категориях.
В личном спринте среди спортсменов 17-18 лет медали завоевали спортсмены из Самарской области: "золото" - София Столбова, "серебро" - Елизавета Колмыкова, "бронза" - Сергей Потешкин.
В спринтерской эстафете сборная Самарской области первенствовала в трех из четырех гонок.
Девушки 15-16 лет:
"золото" - Софья Кудюрова, Кристина Белоногова
Девушки 17-18 лет:
"золото" - София Столбова, Елизавета Колмыкова
Юноши 17-18 лет:
"золото" - Сергей Потешкин, Иван Юртаев
Награждение победителей провели президент ФЛГР Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, сообщает пресс-служба Самарской области.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!