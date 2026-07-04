Лыжники из Самарской области успешно выступили на соревнованиях по лыжероллерам

В Кургане при поддержке Федерации лыжных гонок России состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам в дисциплине "лыжероллеры".

Участниками стали 150 спортсменов из 11 регионов страны. В программе соревнований была спринтерская и эстафетная гонка в двух возрастных категориях.

В личном спринте среди спортсменов 17-18 лет медали завоевали спортсмены из Самарской области: "золото" - София Столбова, "серебро" - Елизавета Колмыкова, "бронза" - Сергей Потешкин.

В спринтерской эстафете сборная Самарской области первенствовала в трех из четырех гонок.

Девушки 15-16 лет:

"золото" - Софья Кудюрова, Кристина Белоногова

Девушки 17-18 лет:

"золото" - София Столбова, Елизавета Колмыкова

Юноши 17-18 лет:

"золото" - Сергей Потешкин, Иван Юртаев

Награждение победителей провели президент ФЛГР Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, сообщает пресс-служба Самарской области.