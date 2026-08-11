Диана Шнайдер окончила одиночное выступление на турнире в Торонто

Уроженка Жигулевска, 17-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто, пишет championat.com.

В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Польши - восьмой ракетке мира Иге Швёнтек - со счетом 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Ее соперница не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала при этом четыре брейк-пойнта из семи попыток.