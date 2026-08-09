Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал "одиночки" и третий круг в паре на турнире в Канаде

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто в одиночном разряде и в третий круг соревнований в парном разряде, сообщает championat.com.

В четвертом круге "одиночки" Диана обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В ее рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швентек.

Во втором круге парных соревнований тандем Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс обыграл Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счетом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победительницами матча Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) — Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).