Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал "одиночки" и третий круг в паре на турнире в Канаде

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто в одиночном разряде и в третий круг соревнований в парном разряде, сообщает championat.com.
В четвертом круге "одиночки" Диана обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В ее рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швентек.
Во втором круге парных соревнований тандем Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс обыграл Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счетом 6:3, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победительницами матча Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) — Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!