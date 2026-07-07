Самарские спортсмены стали призерами первенства России по легкой атлетике

В Казани на стадионе "Центральный" состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет.
В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области в составе: Константин Данелюк (100 м, 200 м), Динара Исмиханова (прыжки в высоту), Дарья Короленко (400 м с барьерами, 200 м), Даниил Коротков (метание диска, толкание ядра), Егор Марочкин (400 м, 200 м), Кристина Поваляева (прыжки в длину, тройной прыжок), Сергей Ольденбург (3000 м, 5000 м), Элина Сергун (метание копья), Артем Тушов (800 м, 1500 м), Радомир Шестернин (тройной прыжок).
Даниил Коротков стал вторым в метании диска — 51,90 м и третьим в толкании ядра — 17,05 м.
Радомир Шестернин взял бронзу в тройном прыжке — 14,55 м.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!