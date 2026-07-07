Самарские спортсмены стали призерами первенства России по легкой атлетике

В Казани на стадионе "Центральный" состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет.

В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области в составе: Константин Данелюк (100 м, 200 м), Динара Исмиханова (прыжки в высоту), Дарья Короленко (400 м с барьерами, 200 м), Даниил Коротков (метание диска, толкание ядра), Егор Марочкин (400 м, 200 м), Кристина Поваляева (прыжки в длину, тройной прыжок), Сергей Ольденбург (3000 м, 5000 м), Элина Сергун (метание копья), Артем Тушов (800 м, 1500 м), Радомир Шестернин (тройной прыжок).

Даниил Коротков стал вторым в метании диска — 51,90 м и третьим в толкании ядра — 17,05 м.

Радомир Шестернин взял бронзу в тройном прыжке — 14,55 м.