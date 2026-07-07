Самарское правительство потребовало от "Кнауф" продать землю

Правительство Самарской области подало иск против ООО "Кнауф гипс Челябинск". Власти требуют обязать компанию продать на торгах четыре земельных участках, которые расположены в районе трассы Прибой — Троицкое в Безенчукском районе.

Как пояснили Волга Ньюс представители министерства имущественных отношений, причиной стало то, что доля иностранного юридического лица в уставном капитале "Кнауф гипс Челябинск" составляет 100%. По данным "Руспрофайл", собственником компании является немецкое ООО "Кнауф Интернациональ ГМБХ".

"Указанные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В соответствии с федеральным законодательством ими не могут владеть компании, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц составляет более 50%, — только арендовать", — пояснили в министерстве.

Судебный процесс стартует в конце июля. В качестве третьих лиц к нему привлекли прокуратуру Самарской области и региональное управление Росреестра.