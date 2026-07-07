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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарское правительство потребовало от "Кнауф" продать землю

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области подало иск против ООО "Кнауф гипс Челябинск". Власти требуют обязать компанию продать на торгах четыре земельных участках, которые расположены в районе трассы Прибой — Троицкое в Безенчукском районе.

Фото: Александра Ламзина

Как пояснили Волга Ньюс представители министерства имущественных отношений, причиной стало то, что доля иностранного юридического лица в уставном капитале "Кнауф гипс Челябинск" составляет 100%. По данным "Руспрофайл", собственником компании является немецкое ООО "Кнауф Интернациональ ГМБХ".

«Кнауф» — международный холдинг, занимающийся производством строительных и отделочных материалов. Штаб-квартира расположена в Германии. В Самарской области у корпорации есть завод сухих строительных смесей в Чапаевске и гипсовый карьер в Безенчукском районе. Из-за введения санкций «Кнауф» планировал продать активы, но как писали федеральные СМИ, сделка сорвалась.

"Указанные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В соответствии с федеральным законодательством ими не могут владеть компании, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц составляет более 50%, — только арендовать", — пояснили в министерстве.

Судебный процесс стартует в конце июля. В качестве третьих лиц к нему привлекли прокуратуру Самарской области и региональное управление Росреестра. 

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