Более 32 млрд руб. инвестиций и свыше 1100 новых рабочих мест — делегация Самарской области работает на ПМЭФ-2026

В среду, 3 июня, состоялся первый день ХХIХ Петербургского международного экономического форума. По его итогам делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,4 млрд руб., что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест.

Губернатором Самарской области был заключен ряд соглашений, направленных на развитие ключевых сфер экономики. "Торговая компания — Нефтяной Терминал Самара" создаст мультимодальный транспортно‑логистический центр "Октябрьск" (объем инвестиций — 8,1 млрд рублей). ООО "СТА-2000" построит новый распределительный центр (объем инвестиции — 4 млрд рублей).

АО "Южно‑Аксютино" реализует проект по строительству приемо‑сдаточного пункта и установки подготовки нефти (инвестиции — 2 млрд рублей).

Компания "Завод стальных колес" в Тольятти будет выпускать колеса для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники диаметром от 16 до 26 дюймов (инвестиции — порядка 1,5 млрд рублей).

"Шок Индастри" начнет производство протеиновых десертов без сахара (инвестиции — более 1 млрд рублей). ООО "Арсенал Атлета" запустит производство в сфере функционального питания и БАД (инвестиции — более 1 млрд рублей), а также откроет научно‑исследовательский центр — это усилит научный и кадровый потенциал региона.

С АО ВТБ Медицина заключено соглашение, направленное на развитие медицинского туризма в Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел ряд переговоров с руководителями крупным федеральных структур и компаний, на которых обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств, инвестиций, перспективы реализации на территории региона важных проектов.

Также в рамках деловой программы состоялась встреча главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Аль Джабером и представителями бизнес-сообщества ОАЭ. Предметом переговоров стало развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма и гостеприимства, взаимодействие между образовательными организациями, а также расширение торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей.

Кроме того, правительством Самарской области были заключены соглашения с ООО "ТриА Девелопмент" (инвестиционный проект по строительству гостиницы между Самарой и Тольятти), компанией "Иннопрактика" (развитие промышленного и инновационного секторов экономики) и Фондом "Сколково" (сотрудничество в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности), подписан меморандум с ООО "Алгоритмика" (реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования и профориентации).

Всего по итогам первого дня ПМЭФ Самарская область заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,42 млрд рублей. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 новых рабочих мест.

"Первый день был очень продуктивный: наша делегация приняла участие во многих ключевых обсуждениях финансовой и экономической стратегии России. Мы подписали ряд инвестиционных соглашений. Это новые заводы, предприятия, которые позволят создать более 1100 новых рабочих мест во всей Самарской области. Это технологический суверенитет и самое главное, что мы нашли возможность развивать как гражданский, социальный сектор, так и поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса, — сказал Вячеслав Федорищев. — Делегация Самарской области продолжает работать на форуме. Уверен, что новые соглашения, которые мы здесь подпишем, будут способствовать системному развитию региона".

ПМЭФ будет проходить до 6 июня. В нем принимают участие около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. На форум приедут государственные деятели и политики из около 76 стран. На пленарной сессии ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.