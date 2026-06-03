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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев и компания "Завод стальных колес" подписали соглашение о создании производства колес на ПМЭФ-2026

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июня, в рамках деловой программы ХХIХ Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Завод стальных колес" Семен Шиянов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства колес для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как отметил глава региона, "Завод стальных колес" является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке, последовательно наращивая производственные мощности в соответствии с потребностями отечественных агропромышленных и логистических предприятий.

"В результате реализации инвестиционного проекта будет закрыта потребность в колесах для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники с посадочным диаметром от 16 до 26 дюймов. Это тот сортамент, который в настоящее время критически востребован аграриями и логистическими компаниями", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Предполагается, что в рамках инвестиционного проекта предприятие расширит существующее производство. Уже сегодня российский производитель штампованных дисков — один из лидеров на рынке стальных автомобильных дисков в РФ.

"Будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места. Для жителей в первую очередь это, конечно же, качество корпоративной культуры на производстве, оплата труда, а для нас — продукция, которая известна сейчас во всей России, а с новым проектом будет только расширена", — отметил глава региона.

Объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд рублей. В свою очередь, это позволит выйти на проектную мощность в 500 тыс. колес в год. Пуск пробного производства намечен на конец 2026 г., а запуск серийного производства — на III квартал 2027 года. Вместе с тем расширение производства обеспечит создание свыше 95 новых рабочих мест к 2027 году.

Реализация инвестиционного проекта будет способствовать снижению зависимости рынка автомобильных компонентов от импортных поставок, сокращению времени на логистические операции, а также развитию импортозамещения в сфере колесной продукции. 

Руководитель области также заверил, что правительство региона окажет проекту всестороннюю административную поддержку.

Гид потребителя

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