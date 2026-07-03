Самарская область получила высокую оценку со стороны Управления президента РФ по работе с обращениями граждан

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Александр Стариков провели рабочую встречу.

"Для нас работа с обращениями граждан и в целом по обратной связи с жителями — один из самых важнейших приоритетов. Большое количество вопросов, большое количество задач, которые жители перед нами ставят. Мы со своей стороны через систему ЦУР настроили работу таким образом, чтобы все получали ответ быстро, а самое главное — компетентно. Принял решение и опубликовал свой личный телефон в мессенджере МАКС. Это дало возможность получать в день порядка 100-150 обращений, которые лично читаю в течение дня. Это очень удобная практика. Сам их пересылаю министрам, главам городов. Они знают, что я их прочитал и потом спрошу, как выполняется то или иное поручение", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

На встрече обсудили итоги контрольных мероприятий, которые в течение нескольких дней проводились в органах исполнительной власти региона, в частности в Администрации губернатора Самарской области, Администрации г. о. Самара, Администрации г. о. Тольятти и нескольких министерствах.

"Если говорить об оценке в целом, то она достаточно положительная. Видно, что сделано уже много. Мы в позитивном ключе, отмечаем то, что вы внедрили: эту прямую связь, когда люди видят, что до самого высокого должностного лица региона можно и дозвониться, и обратиться, получить обратную связь", — подчеркнул заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Александр Стариков.

В планах работы регионального правительства донастроить техническую часть, чтобы каналы связи работали еще надежнее.