В Самарской области проходят стратегические сессии "Самара 450". Об этом в своем канале в Мах написал глава региона Вячеслав Федорищев.

"Вместе формируем стратегию развития нашего региона до 2032 года. Это конкретные предложения жителей, в том числе и в Народную программу", — говорится в сообщении.



В Новокуйбышевске обсудили социальные вопросы и поддержку семей. 42 меры поддержки семей с детьми уже действуют в Самарской области. Дополнительно договорились о том, что:



— будет продолжено обновление детских садов Самарской области, с опорой и на нацпроекты, и на собственные силы;



— необходимо создать на региональном уровне гибкие условия обучения для студенток с детьми, дополнительные гарантии для работающих родителей;



— важно расширять сеть комнат матери и ребёнка — в вузах, колледжах, в государственных учреждениях.



В Сызрани прошла сессия "Самара 450", посвященная транспортной стратеги Самарской области до 2036 года.



За пять лет в Самарской области уже обновили свыше 1000 единиц общественного транспорта. Сохраняем темпы: до 2029 года намерены закупить около 200 единиц ежегодно.



"В 2026 году в Самарской области введут более 140 км дорог, отремонтируют 17 мостов. А к 2030 году мы рассчитываем привести в нормативное состояние не менее 1500 км трасс", — отметил губернатор.



В Красноярском районе обсудили "Тренды здорового долголетия".



Во всех крупных медучреждениях Самарской области должны быть сформированы Центры медицины здорового долголетия. Это часть важной федеральной работы. Первый такой центр уже открылся на базе Самарской городской больницы № 10. В работе по этой теме нам помогает СамГМУ.



"Определились с целью: создать для каждого жителя Самарской области все возможности не просто жить как можно дольше, но ещё при этом и сохранять здоровье, активность, ясность ума и высокое качество жизни на долгие годы.



Стратегические сессии по ключевым для области темам "Самара-450" будут продолжаться. На каждой из них будем не просто обсуждать проблемы, а принимать решения с понятными сроками и ожидаемым результатом. Именно этого от нас справедливо ждут жители Самарской области", — резюмировал Федорищев.