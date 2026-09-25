Вячеслав Федорищев: с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее

В пятницу, 25 сентября, в Тольятти Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ключевой темой повестки стали вопросы развития региональной промышленности, а также совместная работа в рамках профильного Государственного совета РФ.

Глава Минпромторга России поблагодарил Вячеслава Федорищева как председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" за поддержку во всестороннем рассмотрении инициатив. "Не всегда простые, часто дебатируемые, — подчеркнул Антон Алиханов. — В промышленности у нас есть разные позиции, подходы, но всегда на вашей площадке находим компромиссные и правильные в итоге решения".

В ходе встречи министр отметил, что запуск производства нового автомобиля LADA AZIMUT в Тольятти состоялся в преддверии Дня машиностроителя, который в этом году отмечается 27 сентября.

В свою очередь, Вячеслав Федорищев доложил о ключевых показателях, характеризующих промышленный комплекс региона, выразив слова благодарности Антону Алиханову за внимание к Самарской области.

"Сейчас мы видим рост индекса промышленного производства практически по всем базовым отраслям. За этим стоят инвестиции, которые продолжают вкладывать собственники предприятий. Растет добавленная стоимость", — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание на встрече уделили автомобильной промышленности как одной из основных отраслей экономики региона. Говоря о старте производства LADA AZIMUT, руководитель области выразил уверенность, что с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее.