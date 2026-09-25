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На АВТОВАЗе в Тольятти запустили производство кроссовера LADA Azimut Вячеслав Федорищев: с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее На развитие промышленной инфраструктуры Самарская область получит федеральную поддержку ТТУ Самары оштрафовали за завышение тарифа для интернет-провайдера Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда

Экономика и бизнес

Вячеслав Федорищев: с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 сентября, в Тольятти Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ключевой темой повестки стали вопросы развития региональной промышленности, а также совместная работа в рамках профильного Государственного совета РФ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава Минпромторга России поблагодарил Вячеслава Федорищева как председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" за поддержку во всестороннем рассмотрении инициатив. "Не всегда простые, часто дебатируемые, — подчеркнул Антон Алиханов. — В промышленности у нас есть разные позиции, подходы, но всегда на вашей площадке находим компромиссные и правильные в итоге решения".

В ходе встречи министр отметил, что запуск производства нового автомобиля LADA AZIMUT в Тольятти состоялся в преддверии Дня машиностроителя, который в этом году отмечается 27 сентября.
В свою очередь, Вячеслав Федорищев доложил о ключевых показателях, характеризующих промышленный комплекс региона, выразив слова благодарности Антону Алиханову за внимание к Самарской области.

"Сейчас мы видим рост индекса промышленного производства практически по всем базовым отраслям. За этим стоят инвестиции, которые продолжают вкладывать собственники предприятий. Растет добавленная стоимость", — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание на встрече уделили автомобильной промышленности как одной из основных отраслей экономики региона. Говоря о старте производства LADA AZIMUT, руководитель области выразил уверенность, что с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее.

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