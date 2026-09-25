Вячеслав Федорищев: с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее

В пятницу, 25 сентября, в Тольятти Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ключевой темой повестки стали вопросы развития региональной промышленности, а также совместная работа в рамках профильного Государственного совета РФ.
Глава Минпромторга России поблагодарил Вячеслава Федорищева как председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" за поддержку во всестороннем рассмотрении инициатив. "Не всегда простые, часто дебатируемые, — подчеркнул Антон Алиханов. — В промышленности у нас есть разные позиции, подходы, но всегда на вашей площадке находим компромиссные и правильные в итоге решения".
В ходе встречи министр отметил, что запуск производства нового автомобиля LADA AZIMUT в Тольятти состоялся в преддверии Дня машиностроителя, который в этом году отмечается 27 сентября.
В свою очередь, Вячеслав Федорищев доложил о ключевых показателях, характеризующих промышленный комплекс региона, выразив слова благодарности Антону Алиханову за внимание к Самарской области.
"Сейчас мы видим рост индекса промышленного производства практически по всем базовым отраслям. За этим стоят инвестиции, которые продолжают вкладывать собственники предприятий. Растет добавленная стоимость", — подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание на встрече уделили автомобильной промышленности как одной из основных отраслей экономики региона. Говоря о старте производства LADA AZIMUT, руководитель области выразил уверенность, что с новым модельным рядом АВТОВАЗ станет еще сильнее.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.