Что делать, чтобы ближайший отпуск в Таиланде не сорвался: чек-лист экспертов ВСК

Осенью и зимой Таиланд остаётся одним из самых популярных направлений у российских туристов, но на фоне всплеска COVID‑19 в стране — почти 65 тысяч случаев заболевания за месяц — врачи советуют относиться к любым симптомам на отдыхе особенно внимательно. Эксперты Страхового Дома ВСК подготовили чек-лист — что нужно знать туристам перед поездкой в тропические страны на фоне вспышки COVID-19, какое лечение покрывается страховкой и что нужно обязательно положить в аптечку перед путешествием.

Что покрывает полис ВЗР при COVID-19

Сегодня COVID‑19 в классификации страховых событий в рамках страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) приравнивается к ОРВИ. Поэтому при внезапном заболевании во время поездки страховка может включать компенсацию за консультацию врача, необходимую диагностику, амбулаторное или стационарное лечение, а также назначенные врачом лекарственные препараты. Важно помнить, что ВЗР прежде всего направлен на оплату медицинских расходов во время путешествий. То есть, если заболевание было диагностировано до поездки за границу, стоимость сорванного тура компенсироваться не будет — для этого в программу страхования нужно включить отдельную опцию "страховка от невыезда".

При появлении первых симптомов болезни необходимо связаться с сервисной компанией по номеру телефона, указанному в страховом полисе. Специалисты подскажут, в какую клинику обратиться, а при необходимости организуют вызов врача. Для подтверждения страхового случая важно наличие медицинской документации с установленным диагнозом, датой обращения и назначенным лечением.

Госпитализация при ОРВИ обычно не требуется, в большинстве случаев при легком течении заболевания достаточно амбулаторного лечения и соблюдения рекомендаций врача.

В качестве подстраховки путешественнику важно собрать в поездку базовую аптечку для лечения респираторных инфекций. В неё стоит включить: жаропонижающие и обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен) для борьбы с температурой и болью;

средства от боли в горле, солевые растворы для носа, сосудосуживающие спреи;

регидратационные растворы или порошки для приготовления питья при диарее и лихорадке;

термометр, а также несколько экспресс‑тестов на COVID‑19.

Также при поездке за рубеж необходимо заранее сохранить в телефоне номер сервисной компании и иметь при себе распечатанный страховой полис. Это позволит быстрее организовать медицинскую помощь при заболевании.

Как отличить COVID-19 от теплового удара и простуды и что делать: совет врача

COVID‑19 отличает от других распространенных во время пляжного отдыха недугов повышение температуры, сухой или влажный кашель, выраженная слабость, головная боль, боль в горле, часто — потеря обоняния и вкуса, иногда проблемы с ЖКТ (тошнота, рвота, диарея, боль в животе). Симптомы обычно развиваются постепенно в течение нескольких дней, нередко после контакта с заболевшим или пребывания в людных, плохо проветриваемых помещениях. Обычная простуда чаще даёт насморк и умеренное першение горла. А тепловой или солнечный удар начинается остро: с сильной слабости, головокружения, тошноты, головной боли, учащённого сердцебиения — при этом кашель и насморк, как правило, отсутствуют, а начало болезни тесно связано с длительным пребыванием на солнце или в жарком, душном помещении. Акклиматизация обычно проявляется лёгкой утомляемостью, нарушением сна, головной болью.

При подтверждении COVID‑19, рекомендуется оставаться в самоизоляции. В условиях отеля или апартаментов это означает отдельную комнату для заболевшего, маску при любом выходе из неё, частое мытьё рук, отдельную посуду и полотенца. Сейчас сам факт заболевания одного туриста COVID‑19 не означает автоматическую необходимость изоляции для всех сопровождающих. Если у них нет симптомов недуга, им можно продолжать отдых.

"При этом всем членам семьи заболевшего желательно ограничить контакты с пожилыми и людьми с хроническими болезнями, внимательно следить за самочувствием и при первых симптомах сделать тест на COVID‑19 и обратиться к врачу. Если появляются одышка, боли в груди, выраженная слабость, высокая температура, которая не снижается, — требуется немедленная медицинская помощь, даже если изначально болезнь казалась обычной простудой", — добавил Невзоров Владимир, врач-эксперт Цифровой клиники ВСК.

Также важно помнить, что если состояние заболевшего не позволяет ему совершить обратный перелет в запланированную дату, то прежде всего необходимо получить медицинское заключение о невозможности поездки и связаться с сервисной компанией. Оплата дополнительного проживания в отеле, изменение даты вылета или приобретение нового авиабилета не относятся к базовым медицинским расходам. Такие траты могут покрываться, если соответствующий риск предусмотрен договором страхования и соблюдены его условия. Поэтому самостоятельно продлевать проживание или покупать новый билет без предварительного согласования со страховой компанией не рекомендуется.