В Клиниках СамГМУ прооперировали ребенка со сращением пальцев

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) провели поэтапное хирургическое лечение маленькому пациенту с синдактилией — врожденным сращением пальцев кистей. Операции выполнила врач-травматолог-ортопед, детский ортопед, аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Клиник СамГМУ Дарья Седенкова.
Пациенту сейчас почти три года. Впервые семья обратилась за консультацией зимой 2024 года, когда ребенку было полгода. Основной жалобой стало сращение второго, третьего и четвертого пальцев одной кисти, а также неполное сращение третьего и четвертого пальцев другой кисти.
Как отметила Дарья Седенкова, лечение проходило в несколько этапов: "Пациенту выполнено поэтапное разделение пальцев кистей обеих рук, на данный момент мы выполнили уже четыре оперативных вмешательства".
По словам врача, сейчас ребенок находится в отличном состоянии. Пальцы полностью разделены, и ребенок активно пользуется кистью в повседневной жизни, играх и при выполнении бытовых задач.
Тем не менее, как отмечает Дарья Седенкова, наблюдение за состоянием ребенка продолжается. В ряде случаев у пациентов возникает необходимость в коррекции рубцов межпальцевого промежутка: по мере роста ребенка рубцовая складка между пальцами поднимается, формируя недостаточную глубину. Чтобы этого избежать, маленький пациент получает полный объем противорубцовой терапии и регулярно посещает осмотры у оперирующего хирурга.
Синдактилия в различных формах — одна из самых частых патологий кисти у детей. Особенность лечения заключается прежде всего в своевременном обращении родителей к хирургу — желательно до года, а оперировать таких детей оптимально в период с 1 до 2 лет жизни. Важно соблюдать правильную хирургическую тактику с достижением оптимального размера кожных лоскутов, а в ряде случаев требуется дополнительный забор кожного трансплантата при нехватке кожи для межпальцевого промежутка. Не менее значимо и регулярное послеоперационное наблюдение, а также соблюдение родителями правил противорубцовой терапии.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас