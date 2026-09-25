Авито обновил "ХвостРадар": ИИ поможет искать питомцев круглосуточно

Авито обновил ИИ-сервис для поиска пропавших животных "ХвостРадар". Теперь в сервисе доступен фоновый мониторинг 24/7 без участия пользователя. После загрузки объявления о потерянном или найденном животном система круглосуточно мониторит обновления, сопоставляет фото и показывает уведомления о появлении на платформе животных, подходящих под описание. Второе изменение: обратный поиск по фотографиям. Теперь система помогает найти хозяев по фото найденных питомцев.
За первые два месяца работы "ХвостРадар" помог вернуть хозяевам почти 200 животных. Сейчас в сервисе опубликовано более 6000 объявлений: 4 116 — о потерянных питомцах, 2 299 — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений. В Самарской области сейчас размещено 159 объявлений (102 о потерянных кошках и собаках и 57 о найденных).
Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь "ХвостРадар" круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь сразу получает push-уведомление и письмо на почту.
Алгоритм на базе компьютерного зрения теперь ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашёл. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.
Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного (кошка или собака), место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления — связаться с автором можно через безопасный чат. "ХвостРадар" — бесплатный сервис, доступный в разделе "Потерянные и найденные животные". Найти его можно в каталоге, через поиск по запросам "потерялась", "пропала", "нашли собаку", а также в категориях "Кошки" и "Собаки".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово