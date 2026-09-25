Авито обновил "ХвостРадар": ИИ поможет искать питомцев круглосуточно

Авито обновил ИИ-сервис для поиска пропавших животных "ХвостРадар". Теперь в сервисе доступен фоновый мониторинг 24/7 без участия пользователя. После загрузки объявления о потерянном или найденном животном система круглосуточно мониторит обновления, сопоставляет фото и показывает уведомления о появлении на платформе животных, подходящих под описание. Второе изменение: обратный поиск по фотографиям. Теперь система помогает найти хозяев по фото найденных питомцев.

За первые два месяца работы "ХвостРадар" помог вернуть хозяевам почти 200 животных. Сейчас в сервисе опубликовано более 6000 объявлений: 4 116 — о потерянных питомцах, 2 299 — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений. В Самарской области сейчас размещено 159 объявлений (102 о потерянных кошках и собаках и 57 о найденных).

Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь "ХвостРадар" круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь сразу получает push-уведомление и письмо на почту.

Алгоритм на базе компьютерного зрения теперь ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашёл. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.

Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного (кошка или собака), место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления — связаться с автором можно через безопасный чат. "ХвостРадар" — бесплатный сервис, доступный в разделе "Потерянные и найденные животные". Найти его можно в каталоге, через поиск по запросам "потерялась", "пропала", "нашли собаку", а также в категориях "Кошки" и "Собаки".